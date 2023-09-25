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صوفيا لورين تخضع لجراحة بعد سقوطها في منزلها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 سبتمبر 2023, 12:06 مساء
صوفيا لورين تخضع لجراحة بعد سقوطها في منزلها
صوفيا لورين، (أرشيفية: الإنترنت)
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خضعت الممثلة الإيطالية صوفيا لورين، 89 عامًا، لعملية جراحية في الورك، بعدما تعرّضت لكسر فيه إثر سقوطها أمس الأحد، داخل منزلها في جنيف.

ونقلت «فرانس برس»، عن سلسلة المطاعم التي تملكها لورين وتحمل اسمها، أنها خضعت لعملية جراحية ناجحة، وستكون في فترة تعاف قصيرة قبل الخضوع لجلسات إعادة تأهيل، وستعود قريبًا، وذلك حسب ما ذكره حساب سلسلة المطاعم بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مسيرة صوفيا لورين
وتعد لورين أسطورة العصر الذهبي للسينما الإيطالية، واحتفلت بعيد ميلادها التاسع والثمانين في 20 سبتمبر الجاري.

وشاركت الممثلة الإيطالية خلال مسيرتها في 90 فيلمًا، ونالت جائزتي أوسكار وجائزة في مهرجان كان.

وفي مسابقة للجمال أقيمت في روما، سبتمبر 1951، التقت لورين عندما كانت في مطلع شبابها بالمنتج كارلو بونتي الذي يكبرها بـ22 عامًا وبات شريك حياتها والمُساهم في إطلاق مسيرتها السينمائية.

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وشاركت لورين في أفلام حظيت بشهرة عالمية منها «سكاندل إن سورينتو» (Scandal in Sorrento) للمخرج دينو ريزي، و«ذي ريفر غيرل» (The River Girl) لماريو سولداتي عام 1955.

وبدأت منذ العام 1957، تؤدي أدوارًا في أعمال هوليودية إلى جانب ممثلين كانوا يحظون بشهرة واسعة آنذاك، من أمثال أنتوني كوين وكلارك غابل ومارلون براندو وكاري غرانت وبيتر سيلرز وجون واين وفرانك سيناترا.

ويعود آخر ظهور سينمائي لها إلى العام 2020 في فيلم «ذي لايف أهيد» (The Life Ahead)، وهو عمل مقتبس عن رواية للكاتب رومان غاري أخرجه نجلها إدواردو بونتي. وعام 2021، نالت بفضل هذا الدور جائزة "دافيد دي دوناتيلو" السينمائية الإيطالية في فئة أفضل ممثلة.

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