عرض فني تونسي لـ«تحطيم حواجز» الإعاقة والاختلاف

القاهرة - بوابة الوسط

عرض فريد من نوعه يجمع بين ريّان المصاب بشلل نصفي ونورهان بمتلازمة داون، بينما سندس وأحمد فنانان معروفان، يرقص كل هؤلاء التونسيون معًا، فتتلاشى حواجز الإعاقة.

ينظر الحضور بذهول عند رؤيتهم الفتى إياد (13 عاما) الضرير، فيما ترفعه أذرع باقي الراقصين عاليا، أو ريّان الذي ينزل عن كرسيه المتحرك ليصمم رقصته الخاصة على أرضية المسرح، بحسب وكالة «فرانس برس».

اعتاد مصمم الرقص الفرنسي البريطاني (35 عامًا) أندرو غراهام على العمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ومهاجرين ومشردين كذلك.

يقول غراهام للوكالة الفرنسية، إن عرض «لاينز» الذي سيقدم حتى مطلع أكتوبر خلال مهرجان «دريم سيتي» بالعاصمة تونس، «لا يتعلق على الإطلاق بالإعاقة، لقد أحدثت تنوعا واختلاطا، لكننا نتحدث عن الرقص فقط»، مضيفا «هناك الكثير من الأطفال ذوي الإعاقة، وهذا سيثير الكثير من الأسئلة، ولكن سيهتم الناس سريعا بالرقص، بما يفعلونه، وليس بوضعهم»، والهدف من ذلك هو «تحطيم كل الحواجز التي تمنعنا من ابتكار أشياء استثنائية على غرار هذه اللحظة».

وانطلقت فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان «دريم سيتي» الجمعة، وتستمر حتى الثامن من أكتوبر المقبل.

«هويات مختلفة تتداخل» في العرض

وضع غراهام تصور عرض «لاينز» (خطوط) بعدما أدار الكثير من الورش الفنية في العام 2021 لفائدة جمعية «الشارع فن» المنظمة لمهرجان «دريم سيتي»، والتي تحاول إتاحة الفن لأبناء الأحياء المهمّشة.

ويجمع عرضه الفريد من نوعه 15 راقصًا، من بينهم خمسة محترفين، و5 من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى أمهاتهم أو إخوتهم أو أخواتهم فضلا عن مختصة في لغة الإشارة.

ويؤكد غراهام أن «هذه الهويات المختلفة تتداخل» في العرض، مشددا على أنه يجد في عمله صدى لروايات جده، وهو تونسي من أصول صقلية، عاش في «هذا البلد المختلط للغاية، والذي مزج الكثير من الثقافات».

واستلهم الفنان من الموسيقى الصوفية لعروض «الحضرة» التونسية، وأضاف عليها أنواعا موسيقية أخرى مثل الإيقاعات الإلكترونية.

«الرقص حلم الطفولة»

ومن بين المشاركات أمّهات مثل حكيمة بالسعود (49 عاما) والدة إياد التي تركت عملها في مجال السياحة في العام 2018، لتهتم بابنها صاحب الصوت الجميل بعدم تمكنه من الالتحاق بمعهد الموسيقي بتونس.

وتقول حكيمة إن «الرقص حلم الطفولة» الذي لم يتحقق إذ نشأت في عائلة محافظة. وحتى زوجها «طرح الكثير من الأسئلة»، بعد قرارها المشاركة بالرقص مع ابنها في العروض.

ومذ شاركت حكيمة في مشروع «لاينز» انقلبت حياتها، و«تغير الوضع وتركت الروتين اليومي القاتل من العناية بالأبناء والبيت وأصبح بإمكاني أن أجد وقتا ومساحة لآتي للرقص والغناء هنا والضحك».

ولا يزعج كريمة الآتية من بيئة محافظة، تواجدها مع شخصية مثلية مثل الممثل الراقص أحمد الطايع وتؤكد «ليس لدي مشكلة مع الاختلافات، يجب أن نتقبل الجميع، حتى إياد مختلف».

ويبدي أحمد بدوره سعادته لإظهار الجانب «الإنساني» من شخصيته بعيدا عن منشوراته التي تثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويؤكد أنه ذهل «لاكتشاف نورهان الفنانة»، شقيقته البالغة من العمر 21 عاما والمصابة بمتلازمة داون. ويقول «جميعنا يعاني إعاقة، والأشخاص الذين يشاهدون العرض سيكتشفون لاحقا إعاقتهم من الداخل، هنا جنة الأشخاص المختلفين».

وتعتبر الراقصة سندس بلحسن (55 عاما) المعتادة على المشاركة في هذه العروض، أن تجربتها «فريدة بالنسبة لراقص»، وتوضح «لنا جسد حرّ باستطاعته فعل الكثير من الأشياء وحتى تلك غير المنتظرة».

أما الراقص الغابوني سيدريك مبورو البالغ 29 عامًا، فقد انخرط بدوره في هذا التوجه القائم على «المشاركة والمساعدة» في عرض يكون فيه كل شخص «مصمم رقصات بنفسه»، وحتى المعاقون «يتمكنون من إنجاز 80% مما يريدون إنجازه».

وتقول سندس إن هؤلاء اختبروا «شيئًا رائعًا»، وكان لديهم «المكان والزمان ومحترفون إلى جانبهم لنقلهم إلى مكان آخر. أتساءل ما هو الأثر الذي سيتركه هذا في عالمهم».

ولملء هذا الفراغ، يأمل غراهام أن يتمكن هذا العرض «الطموح للغاية» من «السفر حول العالم، إلى أوروبا، إلى الشرق الأوسط، إلى إفريقيا».