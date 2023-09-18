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رئيس هيئة السينما: مسارح بنغازي تحولت إلى غرف طوارئ وإغاثة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 سبتمبر 2023, 02:02 مساء
رئيس هيئة السينما: مسارح بنغازي تحولت إلى غرف طوارئ وإغاثة (صور)
وفد من الفنانين والإعلاميين وعدد من موظفي هيئة السينما والمسرح والفنون إلى مركز بنغازي الطبي، 17 سبتمبر 2023. (صفحة الهيئة على فيسبوك).
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أكد رئيس الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون عبدالباسط بوقندة أن «الفنانين في بنغازي حوّلوا المسارح إلى غرفة طوارئ». 

جاء ذلك أثناء زيارة وفد من الفنانين والإعلاميين وعدد من موظفي هيئة السينما والمسرح والفنون إلى مركز بنغازي الطبي، أمس الأحد، لتفقد جرحى ومصابي مدينة درنة، حسب الصفحة الرسمية للهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون على «فيسبوك».

واستقبلت المديرة العامة لمركز بنغازي الطبي د. فتحية العريبي رفقة عدد من الأطباء والعاملين الوفد الفني، وقال بوقندة «جئنا اليوم لزيارة إخواننا وأهلنا برفقة وفد من الفنانين الذين أصروا على الوقوف مع إخوانهم».

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وأضاف «للأسف اليوم جمعنا الألم، جئنا لمواساة أهلنا، درنة جمعت ليبيا، كلنا أهل وأخوة». وتابع «يؤلمني كثيرًا أننا لا نجتمع إلا في الألم والموت، متى نجتمع على الفرح ويجمعنا الود والحب؟». 

وقال الفنان صلاح الشيخي «اليوم مصابنا مصاب جلل وعظيم، نصف ليبيا تضررت من العاصفة، المأساة ليست مأساة منطقة صغيرة فقط، بل الجبل الأخضر بالكامل».

وتابع «كل الجرحى أهلنا.. والمتوفون إخواننا رحمهم الله»، وأشار الشيخي إلى ضرورة الاستعداد لمثل تلك الأزمات، «فلا نريد أن ننتظر المساعدات من الخارج، يجب أن نكون مستعدين».

وفد من الفنانين والإعلاميين وعدد من موظفي هيئة السينما والمسرح والفنون إلى مركز بنغازي الطبي، 17 سبتمبر 2023. (صفحة الهيئة على فيسبوك).
وفد من الفنانين والإعلاميين وعدد من موظفي هيئة السينما والمسرح والفنون إلى مركز بنغازي الطبي، 17 سبتمبر 2023. (صفحة الهيئة على فيسبوك).
وفد من الفنانين والإعلاميين وعدد من موظفي هيئة السينما والمسرح والفنون إلى مركز بنغازي الطبي، 17 سبتمبر 2023. (صفحة الهيئة على فيسبوك).
وفد من الفنانين والإعلاميين وعدد من موظفي هيئة السينما والمسرح والفنون إلى مركز بنغازي الطبي، 17 سبتمبر 2023. (صفحة الهيئة على فيسبوك).
وفد من الفنانين والإعلاميين وعدد من موظفي هيئة السينما والمسرح والفنون إلى مركز بنغازي الطبي، 17 سبتمبر 2023. (صفحة الهيئة على فيسبوك).
وفد من الفنانين والإعلاميين وعدد من موظفي هيئة السينما والمسرح والفنون إلى مركز بنغازي الطبي، 17 سبتمبر 2023. (صفحة الهيئة على فيسبوك).
وفد من الفنانين والإعلاميين وعدد من موظفي هيئة السينما والمسرح والفنون إلى مركز بنغازي الطبي، 17 سبتمبر 2023. (صفحة الهيئة على فيسبوك).
وفد من الفنانين والإعلاميين وعدد من موظفي هيئة السينما والمسرح والفنون إلى مركز بنغازي الطبي، 17 سبتمبر 2023. (صفحة الهيئة على فيسبوك).
وفد من الفنانين والإعلاميين وعدد من موظفي هيئة السينما والمسرح والفنون إلى مركز بنغازي الطبي، 17 سبتمبر 2023. (صفحة الهيئة على فيسبوك).
وفد من الفنانين والإعلاميين وعدد من موظفي هيئة السينما والمسرح والفنون إلى مركز بنغازي الطبي، 17 سبتمبر 2023. (صفحة الهيئة على فيسبوك).
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