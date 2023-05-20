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انطلاق مهرجان الأسطى للفكر والفنون في درنة «صور»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 04:07 مساء
انطلاق مهرجان الأسطى للفكر والفنون في درنة «صور»
افتتاح مهرجان «الأسطى» للفكر والفنون بمدينة درنة. (تاسيلي)
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انطلقت أمس الجمعة بمدينة درنة فعاليات مهرجان «الأسطى» للفكر والفنون، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، بحضور عدد من الكتاب والفنانين والأكادميين والمثقفين، حيث كان الافتتاح في بيت درنة الثقافي بعرض فيلم وثائقي بعنوان «سيرة حلم»، وآخر تسجيلي بعنوان «سيرة عزيز»، ثم جرى افتتاح معرض للكتاب والمعرض التشكيلي للفنان علي القرقوري، والفنان عبد القادر بدر، والختام كان ندوة عن الأفلام القصيرة. 

وبدأت اليوم السبت نشاطات المهرجان بحلقات نقاش حول عدد من التجارب الفكرية منها «تجربتي الأكاديمية» للدكتور زاهي المغيربي وفتحي البعجة، و«تجربتي النقدية» للناقد عبدالحفيظ العابد، والشاعر سالم العوكلي، و«تجربتي التراثية» للقاص والباحث أحمد يوسف عقيلة والشاعر مفتاح العلواني، و«تجربتي الصوفية» للشيخ أحمد جاد الله، والباحث المكي المستجير. 

وعند الساعة السادسة مساء يلقي الأكاديمي السنوسي استيتة محاضرة بعنوان «الفن والفلسفة القورينائية والأبيقورية»، يليه الدكتور نجيب الحصادي بمحاضرة بعنوان «حياة المؤلف بين غبش اللغة وجنس النص»، وختام اليوم الثاني سيكون عند الساعة الثامنة مساء مع مدائح نبوية منوعة تقدمها فرقة البردة للمدائح والأذكار والمالوف درنة.

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أما غدًا الأحد فستكون البداية مع عدد من التجارب الفنية منها تجربتي الروائية للأديبة فاطمة الحاجي، والناقد نوري الدين سعيد، بعدها يتحدث الثلاثي المسرحي الفنانة سعاد خليل والكاتب علي الفلاح والمخرج محمد الصادق عن تجربتهم المسرحية، بعدهم يحاور الروائي منصور بوشناف الفنان التشكيلي عمر جهان حول تجربته الفنية، ثم يقدم الشاعر مصطفى الطرابلسي الحفيد مختارات من الشعر الليبي، وختام المهرجان سيكون مع حفل موسيقي لفرقة الزمن الجميل والفنان محمد الوافي.

افتتاح مهرجان «الأسطى» للفكر والفنون بمدينة درنة. (تاسيلي)
افتتاح مهرجان «الأسطى» للفكر والفنون بمدينة درنة. (تاسيلي)
افتتاح مهرجان «الأسطى» للفكر والفنون بمدينة درنة. (تاسيلي)
افتتاح مهرجان «الأسطى» للفكر والفنون بمدينة درنة. (تاسيلي)
ضيفتا المهرجان الروائية فاطمة الحاجي والفنانة سعاد خليل. ( تاسيلي)
ضيفتا المهرجان الروائية فاطمة الحاجي والفنانة سعاد خليل. ( تاسيلي)
المناضل رجب الهنيد والكاتب المسرحي علي الفلاح بمهرجان «الأسطى» للفكر والفنون بدرنة. (تاسيلي)
المناضل رجب الهنيد والكاتب المسرحي علي الفلاح بمهرجان «الأسطى» للفكر والفنون بدرنة. (تاسيلي)
الشاعر عبدالسلام العجيلي والروائي منصور بوشناف بمهرجان «الأسطى» للفكر والفنون بدرنة. (تصوير: شحات أشليمبو)
الشاعر عبدالسلام العجيلي والروائي منصور بوشناف بمهرجان «الأسطى» للفكر والفنون بدرنة. (تصوير: شحات أشليمبو)
الشاعر مصطفى الطرابلسي الحفيد بمهرجان «الأسطى» للفكر والفنون بدرنة. (تصوير: طه الديباني)
الشاعر مصطفى الطرابلسي الحفيد بمهرجان «الأسطى» للفكر والفنون بدرنة. (تصوير: طه الديباني)
جولة في المدينة القديمة درنة لضيوف مهرجان «الأسطى» للفكر والفنون. (تاسيلي)
جولة في المدينة القديمة درنة لضيوف مهرجان «الأسطى» للفكر والفنون. (تاسيلي)
المصور شحات أشليمبو في مهرجان «الأسطى» للفكر والفنون بدرنة. (تصوير: طه الديباني)
المصور شحات أشليمبو في مهرجان «الأسطى» للفكر والفنون بدرنة. (تصوير: طه الديباني)
معرض الكتاب بمهرجان «الأسطى» للفكر والفنون بدرنة. (تصوير: طه الديباني)
معرض الكتاب بمهرجان «الأسطى» للفكر والفنون بدرنة. (تصوير: طه الديباني)
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