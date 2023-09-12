وفاة رسام المانغا الياباني بويتشي تيراساوا عن 68 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط

تُوفيّ رسام شرائط المانغا المصورة الياباني بويتشي تيراساوا الذي اشتُهر بعمل الخيال العلمي «كوبرا» وبكونه رائدًا في إنشاء المانغا على أجهزة الكمبيوتر، عن عمر يناهز 68 عامًا بسبب احتشاء عضلة القلب، حسبما أعلن الاستوديو الخاص به الإثنين.

وأوضحت شركته الإنتاجية «تيراساوا بروداكشن» عبر حسابها على شبكة «إكس» (تويتر سابقًا) الاجتماعية أنه فارق الحياة الجمعة. وكتبت «رغم خضوعه لثلاث عمليات جراحية لأورام المخ، عاش بويتشي تيراساوا بحيوية كوبرا نفسه، لكن يبدو أنه هذه المرة أُخِذ على حين غرة»، بحسب «فرانس برس».

وكان بويتشي تيراساوا المولود العام 1955 في جزيرة هوكايدو الشمالية بدأ مسيرته بالمانغا من نوع شوجو المخصص للفتيات والمراهقات، قبل أن ينتقل إلى طوكيو العام 1976 للدراسة مع أوسامو تيزوكا الذي يُعتبر رائد المانغا الحديثة.

«كوبرا» الرواية الأكثر شهرة

وبدأت رواياته الأكثر شهرة «كوبرا» تُنشر منذ العام 1978 في مجلة «شونن جامب» الأسبوعية، وتتناول مغامرًا فضائيًا تُخفي ذراعه اليسرى بندقية «سايكو غان». وجعَلَ تيراساوا الشغوف بالسينما بطل رواياته الذي يتجول في المجرّة بملامح الممثل الفرنسي جان بول بلموندو.

وبيعت من «كوبرا» نحو 50 مليون نسخة في كل أنحاء العالم وفقًا لموقع «مانغازنكان» المتخصص، واقتُبِست منها رسوم متحركة وفيلم تحريكي.

وفي مطلع ثمانينيات القرن العشرين، شرع تيراساوا في إنشاء أعمال على أجهزة الكمبيوتر، ومن أبرزها «ذي بلاك نايت بات» (1985) ثم في العام 1992 «تاكيرو» الذي يُعتبر أول مانغا في العالم يُعدّ بالكامل على أجهزة الكمبيوتر.