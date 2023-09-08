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سيلفستر ستالون ممازحًا بابا الفاتيكان: «هل أنت مستعد لملاكمتي؟»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 سبتمبر 2023, 09:15 مساء
سيلفستر ستالون ممازحًا بابا الفاتيكان: «هل أنت مستعد لملاكمتي؟»
البابا فرنسيس مستقبلاً الممثل الأميركي سيلفستر ستالون في الفاتيكان، 8 سبتمبر 2023 (أ ف ب)
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استقبل البابا فرنسيس في الفاتيكان، اليوم الجمعة، الممثّل الأميركي سيلفستر ستالون الذي بادر لممازحته بأن رفع قبضتيه في الهواء وسأله «هل أنت مستعد لملاكمتي؟» ليبادله الحبر الأعظم الحركة بمثلها.

وخلال الجلسة الخاصة المقتضبة قال البابا للنجم الأميركي عبر مترجمه: «لقد كبرنا ونحن نشاهد أفلامك»، فما كان من بطل سلسلة أفلام «رامبو» و«روكي» إلا أن رفع قبضتيه في الهواء وسأل الحبر الأعظم: «هل أنت مستعد لملاكمتي؟» حسب وكالة «فرانس برس».

وقابل البابا فرنسيس المزحة بمثلها بأن رفع قبضته في الهواء مبتسمًا.

بطل «روكي» ضيفًا في الفاتيكان مع زوجته وبناته 
وزادت شهرة ستالون بفضل أعمال عدّة من أبرزها سلسلة أفلام روكي التي أدّى فيها دور الملاكم روكي بالبوا.

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كما أدّى دور الجندي جون رامبو في سلسلة أفلام الحركة (رامبو) التي امتدت طوال أربعة عقود.

ورافق ستالون في زيارته إلى الفاتيكان كلّ من زوجته وبناته وشقيقه. يتحدّر النجم الهوليوودي من جذور إيطالية؛ إذ هاجر أبوه الصقلّي إلى الولايات المتّحدة حيث ولد ستالون.

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