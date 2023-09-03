رسالة ضمنية إلى بكين .. بابا الفاتيكان فرنسيس يشيد بقدرة الأديان على حل النزاعات

وجه بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، اليوم الأحد رسالة إلى دولة الصين، مفادها أن الروحانية لا تشكل تهديدا علي بكين، مشيدا بقدرة الأديان على حل النزاعات ودعم السلام في المجتمعات، وذلك في ختام جولته في منغوليا، حيث يزور الأقلية الكاثوليكية في تلك المنطقة المعزولة الواقعة في آسيا الوسطى.
وتأتي رسالة البابا فرانسيس إلى بكين في محاولة للتقرب إلى الدولة الملحدة التي تجمعها علاقة معقدة مع الفاتيكان، إذ تفرض بكين قيودا على المؤسسات الدينية بم في ذلك الكتنيسة الكاثوليكية.
رسالة ضمنية إلى بكين
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يعد توجه البابا فرانسيس إلى الدولة المعزولة الواقعة في آسيا الوسطى، في فرصة للتقرب إلى الصين؛ إذ بدا أنّ البابا الأرجنتيني لا يرغب حصرا بدعم واحدة من أصغر المجموعات الكاثوليكيّة في العالم فحسب، إنما يريد انتهاز فرصة وجوده على مشارف الصين لمحاولة تحسين علاقاتها مع الفاتيكان.
وتنتهي زيارة البابا فرانسيس في منغوليا اليوم، بعدما حل بها الجمعة، لتحية أبناء الطائفة الكاثوليكية الصغيرة الواقعو وسط آسيا.
وأرسل البابا فرانسيس، في وقت سابق "رسالة وحدة وسلام" من على متن طائرته إلى الصين التي تربطها علاقة معقدة بالفاتيكان.
وعبر بابا الفاتيكان، الجمعة، عن "تمنياته الطيبة" للرئيس الصيني شي جينبينغ وشعبه، بينما كانت طائرته تُحلق فوق أراضي البلاد في طريقها إلى منغوليا الجمعة، قائلًا "أؤكد لكم صلواتي من أجل رفاهية الأمة"، متبعا بذلك تقليد تحية قادة الدول التي تعبر طائرته مجالها الجوي.
وصباح اليوم، وجّه البابا فرانسيس، رسالة جديدة إلى بكين، في خطابه الذي حضره زعماء أهم الأديان في منغوليا في مسرح هون الواقع ضمن الجبال المنخفضة المحيطة بأولان باتور والمصمم على شكل كوخ مستدير كالذي يقطنه الرحّل في البلاد ويدعى، وقد حضر الخطاب شخصيات مسيحية وأخرى تمثّل الديانات البوذية والشامانية والإسلام واليهودية والهندوسية إلى جانب الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والمورمونية والبهائية وغيرها.
وقال البابا "التقاليد الدينية، في أصالتها وتنوعها، تمثّل إمكانيات هائلة للخير في خدمة المجتمع، وتسهم في إنهاء الصراعات التي لا تزال تسبب الآلام للعديد من الشعوب".
وتعد زيارة البابا إلىة منغوليا رسالة ضمنية إلى جيرانها -- خصوصا الصين الملحدة رسميا -- مفادها أن الروحانية لا تشكّل تهديدا عليها.
علاقة معقدة مع بكين
وتجمع الفاتيكان علاقة معقدة مع الصين- الدولة الملحدة رسميا- إذ يتوجّس الحزب الشيوعي الحاكم للصين، والذي يفرض رقابة صارمة على المؤسسات الدينية، بم في ذلك الكنيسة الكاثوليكية.
وقد جدد الفاتيكان العام الماضي اتفاقا مع بكين يسمح للطرفين اتّخاذ القرارات النهائية المرتبطة بتعيين أساقفة في الصين، لكن معارضي الاتفاق أنه يقوم على تنازل خطير مقابل نيل فرصة للحضور في البلاد.
تعليقات