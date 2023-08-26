فنان الواقعية الحالمة فلاديمير فوليجوف

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي

فنان لوحاته مرسومة وكأنها فوتوغرافية

أخذتني صورة الفنان الروسي فلاديمير فوليجوف الشخصية، المركبة مع لوحة له لفتاة تلعب الورق، حتى إنني لم انتبه أنها مُركبة، إلا من بعد أن قرأت التعليق عليها!!. كانت الفتاة وهي تجالسه تبدو وكأنها صورة فوتوغرافية، إذ أوحت لي أن صورته أيضا مرسومة وليست فوتوغرافية!، ولذلك انتقيتها عنوانا لمقالتي هذه، وأنا على يقين أن الذين لم يروا هذه «الصورة اللوحة» سوف يعودون إليها مثلما فعلت، ليتأكدوا أنها مركبة، وهذا في تقديري قمة في الإبداع.

فنان الإضاءة والتظليل والتكثيف

يعد النقاد هذه اللوحة من أدق اللوحات الواقعية لهذا الفنان، لأنه استخدم مواهبه الفائقة في الإضاءة والتظليل والتكثيف، ولذلك عليك، مثلما قال النقاد، أن تدقق النظر في عيني الفتاة، وتنتبه إلى انعكاس ضوء الشمس عليهما وعلى وجهها وشعرها، وسترى اللوحة وكأنها فوتوغرافية ملونة تنبض بالحياة.