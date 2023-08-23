« روتردام للفيلم العربى» يعلن تكريم ليلى علوي وجمال سليمان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة مهرجان الفيلم العربي روتردام، عن تكريم الفنانة المصرية ليلي علوي والفنان السوري جمال سليمان، خلال فعاليات دورته الـ23، المزمع إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 10 سبتمبر المقبل، تقديرًا لما قدماه طوال مسيرتهما الفنية المثمرة.

وقال مدير المهرجان روش عبدالفتاح، بحسب ما جاء في موقع الهيئة الوطنية للإعلام «ماسبيرو»: «عندما تحلق الفنون بمستويات عالية من الإبداع والتفرد، تظهر قيمة التكريم والتقدير.. هذا بالضبط ما تمثله دعوة مهرجان روتردام للفيلم العربي هذا العام، في إعلان تكريمه لاثنين من مبدعي الشاشة العربية المتألقين دوما ليلى علوي جمال سليمان إدراكا لقيمة الإسهامات الفنية والثقافية التي قدمها هذان النجمان للسينما العربية».

وأكد أن الإعلان عن هذا التكريم يأتي تأكيداً على أن الفن العربي، بمختلف أشكاله، يستحق الاعتراف والتقدير على الساحة الدولية، ويُظهر رؤية مهرجان روتردام للفيلم العربي الاعتراف بالعطاء المتميز من خلال اختياره هذين المبدعين، نجمين مكرمين في هذه الدورة.

فعاليات المهرجان والأفلام المشاركة

وينطلق المهرجان بعرض فيلم «الملكات» للمخرجة المغربية ياسمين بن كيران، والذي يحتفي بالمرأة المغربية، ويكرم الأنوثة والحرية وعظمة جبال الأطلس المغربية، كما يحتفل بذكرى مرور مئة عام على وفاة الملحن المصري سيد درويش (1892-1923) بحفل موسيقي خاص.

-مهرجان «المسرح الحر» بالأردن يحتفي بالفنان الليبي علي أحمد سالم ووزيرة الثقافة تكرمه

- 56 فيلمًا في انطلاق مهرجان عمّان السينمائي الدولي

- «60 سنة دراما».. عنوان مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين

كما سيجري أيضاً تكريم الفنان الهولندي مارتن فوندس، وهو الملحّن الأول لعام 2021 في هولندا، وسيقوم بتقديم مقطوعة موسيقية جديدة مستوحاة من أعمال سيد درويش. وفي الجزء الثاني من الحفل، سيقدم الفنان زكرياء غفولي أداءً مميزاً يجمع بين الموسيقى التقليدية وعناصر البوب الحديثة، ليأخذ الجمهور في رحلة عبر المشهد الموسيقى العربي، وذلك خلال هذه الليلة الاستثنائية التي ستشهد تكريماً لتراث وفنون العالم العربي.