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مهرجان «المسرح الحر» بالأردن يحتفي بالفنان الليبي علي أحمد سالم ووزيرة الثقافة تكرمه

القاهرة ـ بوابة الوسط: الحسين المسوري الإثنين 26 يونيو 2023, 04:34 مساء
مهرجان «المسرح الحر» بالأردن يحتفي بالفنان الليبي علي أحمد سالم ووزيرة الثقافة تكرمه
الفنان الليبي علي أحمد سالم مع وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار خلال تكريمه. (صفحة المهرجان)
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شهد مهرجان «ليالي المسرح الحر الدولي» خلال دورته الثامنة عشر تحت شعار «المجاز الذي علم الكلمات» بالمملكة الأردنية تكريم الفنان الليبي علي أحمد سالم، مع نخبة من الفنانين العرب، وقامت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار بتقديم درع المهرجان للفنان الليبي علي أحمد سالم تقديراً لمسيرته الفنية وكونه أحد الفنانيين الذين «أثروا الحراك المسرحي المحلي والعربي بإبداعاتهم القيمة». 

ندوة خاصة للفنان علي أحمد سالم 
كما خصص منظمو المهرجان ندوة خاصة للفنان علي أحمد سالم بعنوان «كواليس فيلم الرسالة»، شهدت إقبالاً وحضوراً كبيرين من الفنانين والنقاد والمهتمين، تحدث فيها عن مشاركته في الفيلم والأجواء التي صاحبت عمليات التصوير وذكرياته مع المخرج الراحل مصطفى العقاد والممثلين العرب ونجوم السينما العالمية الذين كانو ضمن طاقم الفيلم، وفقاً للصفحة الرسمية للمهرجان. 

والفنان والإعلامي علي أحمد سالم بدأ مسيرته الفنية بفرقة المسرح الشعبي بمدينة بنغازي، كما قام بإعداد وتقديم وإخراج كثير من البرامج والمسلسلات المسموعة والمرئية، كما اشتهر بعد تجسيده دور الصحابي بلال بن رباح في فيلم «الرسالة»، كما عمل مذيعاً وقارئاً للأخبار في التلفزيون الليبي، وشارك في عدد من الأعمال، منها: «محكمة الشعراء» (مسلسل تلفزيوني كوميدي)، و«رحلة إلى» (وثائقي من إعداده وتقديمه)، و«معكم في اللغة والأدب» من تقديمه وإخراجه، و«رياض عربية». كما عمل مساعد مخرج في فيلم «أسد الصحراء.. عمر المختار»، وساهم في تقديم دورات وورش وعمل مدرباً للنطق السليم باللغة العربية.

- المهرجان المغاربي يكرم الفنان الليبي علي أحمد سالم
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- تكريم استثنائي للإعلامي علي أحمد سالم في بنغازي

اختتام المهرجان وحفل الجوائز 
واختُتم مهرجان المسرح الحر، أمس الأحد، بإعلان فوز مسرحية «شوق» التونسية بالجائزة الذهبية كأفضل عمل مسرحي متكامل وحازت مسرحية «لغم» من فلسطين على الترتيب الثاني، أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة فذهبت لنص مسرحية «الغريب والنقيب» السعودية، أما جائزة أفضل ممثل فمنحت مناصفة بين الفنان الأردني الحاكم مسعود والفنان السعودي كميل العلي، بينما فازت الممثلة الأردنية مرام ابو الهيجاء بجائزة أفضل ممثلة، وبالمقابل نال المخرج التونسي حاتم دربال جائزة أفضل مخرج، وجائزة أفضل سينوغرافيا فقد ذهبت لمسرحية «Apnia» من إيطاليا. 

أما في جوائز «المسار الشبابي» والتي تقدم للمواهب الشابة، فقد فازت مسرحية «سما» بجائزة أفضل عمل مسرحي متكامل، أما جائزة أفضل ممثل فقد مُنحت مناصفة بين الفنان عمر الضمور وكرم الزواهرة، بينما جائزة أفضل سينوغرافيا فقد فاز بها يزن عيد عن مسرحية «متاهة جهنم»، وفازت الممثلتان فرح نصار ونور أبوسماقة بجائزة أفضل ممثلة مناصفة أيضًا، وحتى جائزة أفضل مخرج فقد ذهبت مناصفة بين المخرجين هشام سويدان وونجم الزواهرة.

الفنان الليبي علي أحمد سالم، خلال ندوة «كواليس فيلم الرسالة». (صفحة المهرجان)
الفنان الليبي علي أحمد سالم، خلال ندوة «كواليس فيلم الرسالة». (صفحة المهرجان)
الملصق الإعلاني لندوة «كواليس فيلم الرسالة». (صفحة المهرجان)
الملصق الإعلاني لندوة «كواليس فيلم الرسالة». (صفحة المهرجان)
الفنان الليبي علي أحمد سالم، خلال ندوة «كواليس فيلم الرسالة». (صفحة المهرجان)
الفنان الليبي علي أحمد سالم، خلال ندوة «كواليس فيلم الرسالة». (صفحة المهرجان)
الفنان الليبي علي أحمد سالم، مع عدد من المعجبين. (صفحة المهرجان)
الفنان الليبي علي أحمد سالم، مع عدد من المعجبين. (صفحة المهرجان)
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