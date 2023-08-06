وفاة المؤرخة الفرنسية إيلين كارير دانكوس

القاهرة - بوابة الوسط

توفيت المؤرخة إيلين كارير دانكوس، أول امرأة تترأس الأكاديمية الفرنسية والمتخصصة في روسيا، أمس السبت، في باريس عن 94 عاماً على ما أفاد أبناؤها وكالة فرانس برس. وأوضح بيان الأسرة أن كارير دانكوس «توفيت بسلام محاطة بأفراد عائلتها».

تفكك الاتحاد السوفييتي

ألّفت المؤرخة التي اختيرت سكرتيرة دائمة للأكاديمية الفرنسية في العام 1999، العديد من السير الذاتية، بما في ذلك للينين وستالين والإمبراطورة الروسية كاترين الثانية. في العام 1978، ألفت كتاب «لامبير إكلاتيه» (L'Empire éclaté) الذي توقعت فيه تفكك الاتحاد السوفييتي الذي كان يعاني صعوبات مع الأقليات الإتنية.

ونعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كارير دانكوس على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) قائلاً إنها «مؤرخة كبيرة» سيبقى «إرثها خالداً».

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ولدت إيلين كارير دانكوس في باريس يوم 6 يوليو 1929 للفيلسوف الجورجي جورج زورابيشفيلي الذي هاجر إلى فرنسا (اغتيل لاحقاً) وأم إيطالية. حصلت على الجنسية الفرنسية عام 1950 وتزوجت بعد عامين لويس كارير الذي كان يعمل في مجال التأمين، وأنجبت ثلاثة أطفال من بينهم الكاتب إيمانويل كارير. وكانت لكارير دانكوس أيضاً مسيرة سياسية، إذ انتُخبت لعضوية البرلمان الأوروبي في يونيو 1994.