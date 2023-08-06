  • Alwasat News
Atwasat

وفاة المؤرخة الفرنسية إيلين كارير دانكوس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 09:34 صباحا
وفاة المؤرخة الفرنسية إيلين كارير دانكوس
المؤرخة إيلين كارير دانكوس في باريس، 1 ديسمبر 2016. (أرشيفية: فرانس برس)
alwasat radio

توفيت المؤرخة إيلين كارير دانكوس، أول امرأة تترأس الأكاديمية الفرنسية والمتخصصة في روسيا، أمس السبت، في باريس عن 94 عاماً على ما أفاد أبناؤها وكالة فرانس برس. وأوضح بيان الأسرة أن كارير دانكوس «توفيت بسلام محاطة بأفراد عائلتها».

تفكك الاتحاد السوفييتي
ألّفت المؤرخة التي اختيرت سكرتيرة دائمة للأكاديمية الفرنسية في العام 1999، العديد من السير الذاتية، بما في ذلك للينين وستالين والإمبراطورة الروسية كاترين الثانية. في العام 1978، ألفت كتاب «لامبير إكلاتيه» (L'Empire éclaté) الذي توقعت فيه تفكك الاتحاد السوفييتي الذي كان يعاني صعوبات مع الأقليات الإتنية.

ونعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كارير دانكوس على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) قائلاً إنها «مؤرخة كبيرة» سيبقى «إرثها خالداً».

-وفاة «أديب الحرية» العالمي
-وفاة الإعلامية والروائية الكندية دنيز بومباردييه
فرانس برس: وفاة الروائي الفنلندي ميكي ليوكونن عن 33 عاماً

ولدت إيلين كارير دانكوس في باريس يوم 6 يوليو 1929 للفيلسوف الجورجي جورج زورابيشفيلي الذي هاجر إلى فرنسا (اغتيل لاحقاً) وأم إيطالية. حصلت على الجنسية الفرنسية عام 1950 وتزوجت بعد عامين لويس كارير الذي كان يعمل في مجال التأمين، وأنجبت ثلاثة أطفال من بينهم الكاتب إيمانويل كارير. وكانت لكارير دانكوس أيضاً مسيرة سياسية، إذ انتُخبت لعضوية البرلمان الأوروبي في يونيو 1994.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلاحف النينجا تعود إلى دور السينما بشخصيات مواكبة للعصر

سلاحف النينجا تعود إلى دور السينما بشخصيات مواكبة للعصر
ريال مدريد ينفي استقالة بيريز من رئاسة النادي

ريال مدريد ينفي استقالة بيريز من رئاسة النادي
ناصر الخليفي يتخذ القرار النهائي بشأن مبابي

ناصر الخليفي يتخذ القرار النهائي بشأن مبابي
مانشستر سيتي يواجه أرسنال في الدرع الخيرية لحصد أول ألقاب الموسم الجديد

مانشستر سيتي يواجه أرسنال في الدرع الخيرية لحصد أول ألقاب الموسم الجديد
صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»

صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»
كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم

كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم
«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد المشاركات الليبية الأربعة للأندية في أفريقيا (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد المشاركات الليبية الأربعة للأندية في أفريقيا (صور)
«الإنقاذ البحري» تحذر من السباحة يومي السبت والأحد

«الإنقاذ البحري» تحذر من السباحة يومي السبت والأحد
شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي الموسيقية»

شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي ...
كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين

كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين
بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»

بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»
الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية

الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية
جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»

جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»
شاهد في «وسط الخبر»: انتخابات مجلس الدولة.. ماذا لو خسر خالد المشري؟

شاهد في «وسط الخبر»: انتخابات مجلس الدولة.. ماذا لو خسر خالد المشري؟
فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي

فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي
مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم

مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم
كاريكاتير خيري - باتيلي!

كاريكاتير خيري - باتيلي!
أراء مستنسخة

أراء مستنسخة
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد معاناة مع المرض.. وفاة الممثل مارك مارغوليس عن عمر يناهز 83 عاما
بعد معاناة مع المرض.. وفاة الممثل مارك مارغوليس عن عمر يناهز 83 ...
الحرب تلغي جائزة الطيب صالح في السودان
الحرب تلغي جائزة الطيب صالح في السودان
توغي تزور أماكن ثقافية بغدامس
توغي تزور أماكن ثقافية بغدامس
المشهد الثقافي الليبي.. رؤية شبابية
المشهد الثقافي الليبي.. رؤية شبابية
بالفيديو.. المسلاتي: «فتاة على رصيف مبلل» أحدثت نقلة نوعية في القصة الليبية
بالفيديو.. المسلاتي: «فتاة على رصيف مبلل» أحدثت نقلة نوعية في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي المصري محمد حجي
رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي ......
«غوغل» يحتفي بالموسيقية السودانية أسماء حمزة
«غوغل» يحتفي بالموسيقية السودانية أسماء حمزة...
طرابلس تستعد لاحتضان موسم الصيف من «ليالي المدينة»
طرابلس تستعد لاحتضان موسم الصيف من «ليالي المدينة»...
إنتصار بوراوي تكتب عن: «العقيد».. وأسلوب السرد الحكائي
إنتصار بوراوي تكتب عن: «العقيد».. وأسلوب السرد الحكائي...
«المعرفة الاستعمارية».. بين الجغرافيا والهوية في ليبيا ومحيطها
«المعرفة الاستعمارية».. بين الجغرافيا والهوية في ليبيا ......
المزيد
وفاة المؤرخة الفرنسية إيلين كارير دانكوس
وفاة المؤرخة الفرنسية إيلين كارير دانكوس...
مركز البوري الثقافي في بنغازي يعتزم تدشين حوارات حول الأدب والفن والرياضة
مركز البوري الثقافي في بنغازي يعتزم تدشين حوارات حول الأدب ......
سلاحف النينجا تعود إلى دور السينما بشخصيات مواكبة للعصر
سلاحف النينجا تعود إلى دور السينما بشخصيات مواكبة للعصر...
بالفيديو.. المسلاتي: «فتاة على رصيف مبلل» أحدثت نقلة نوعية في القصة الليبية
بالفيديو.. المسلاتي: «فتاة على رصيف مبلل» أحدثت نقلة نوعية ......
المشهد الثقافي الليبي.. رؤية شبابية
المشهد الثقافي الليبي.. رؤية شبابية...
المزيد