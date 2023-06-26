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أحدث أفلام سبايدر مان يعاود تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 يونيو 2023, 02:29 مساء
أحدث أفلام سبايدر مان يعاود تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
مخرجو فيلم «سبايدر مان- أكروس ذي سبايدر فيرس» (من اليسار إلى اليمين) جواكيم دوس سانتوس وكيمب باورز وجاستن ك. تومسون، على هامش عرض أول للفيلم في كاليفورنيا بتاريخ 30 مايو 2023. (أ ف ب)
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عاود أحدث أفلام سبايدر مان «سبايدر مان- أكروس ذي سبايدر فيرس»، («Spider-Man: Across the Spider-Verse») تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية، فيما لم يُطرح هذا الأسبوع عدد كبير من الإصدارات الجديدة، على ما أفادت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة الأحد.

وحقق الفيلم الذي تدور أحداثه في عالم متعدد الأكوان (ملتيفرس) الشائع في هوليوود حالياً، 19,3 مليون دولار في شباك التذاكر في كندا والولايات المتحدة، ليسجّل منذ صدوره مجموع إيرادات قدرها 317 مليون دولار في الولايات المتحدة و560 مليون دولار في العالم، وفق وكالة «فرانس برس».

وسبق أن تصدر الفيلم الذي أنتجته شركة «سوني» شباك التذاكر في أميركا الشمالية عقب إصداره قبل أربعة أسابيع.

وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم «إليمنتري» (Elemental) محققاً إيرادات بـ18,4 مليون دولار. وتدور أحداث فيلم التحريك هذا في مدينة إليمنت سيتي التي يعيش فيها السكان مرتبطين بعناصر الحياة الأربعة (النار، الماء، الأرض، الهواء).

وبعدما كان في صدارة الترتيب الأسبوع الماضي، تراجع فيلم «ذي فلاش» (The Flash)، أحدث أفلام الأبطال الخارقين من «وارنر براذرز»، إلى المرتبة الثالثة مع عائدات بلغت 15,2 مليون دولار.

ويعيد الممثل إزرا ميلر في الفيلم تجسيد شخصية باري ألِن ويستخدم قوته الخارقة للسفر عبر الزمن آملاً في إنقاذ عائلته، إلا أنّه يُحدِث تغييرات في المستقبل ويتعيّن عليه استدعاء أبطال خارقين آخرين مختلفين عمّا كان يتوقّعه.

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم «نو هارد فيلينغز» (No Hard Feelings)، وهو الإصدار الجديد الوحيد لهذا الأسبوع، مع إيرادات بلغت 15,1 مليون دولار. وتتولى الممثلة جنيفر لورنس دور البطولة في هذا العمل الذي انتجته استوديوهات «سوني».

وحلّ خامساً فيلم «ترانسفورمرز: رايز أوف ذي بيستس» (Transformers: Rise of the Beasts) مع تسجيله 11,6 مليون دولار كإيرادات.

وفيما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية هذا الأسبوع:
6 - «أسترويد سيتي» (9 ملايين دولار)
7 - «ذي ليتل مرميد» (8,6 مليون دولار)
8 - «غارديينز أوف ذي غالاكسي فوليوم 3» (3,5 مليون دولار)
9 - «بلاكنينغ» (3 ملايين دولار)
10 - «ذي بوغيمان» (2,5 مليون دولار)

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