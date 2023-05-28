القوة الناعمة السعودية تتجلى سينمائيا في «كان».. المملكة تمول 8 أفلام معروضة في المهرجان

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت وكالة «فرانس برس» الضوء على الحضور الفني للسعودية في مهرجان «كان»، موضحة أن وجود المملكة في عالم السينما لم يعد أمرا مستغربا، «رغم استمرار الانتقادات لها في ما يتعلق بحقوق الإنسان».

ويتجلى اهتمام المملكة بالفن السابع بوضوح في الدورة الـ76 لمهرجان «كان»، إذ أن ثمانية من الأفلام المعروضة فيه ممولة من السعودية، بالإضافة إلى إقامتها حفلة مخصصة للنساء، كانت أبرز المدعوات إليها عارضة الأزياء ناومي كامبل، والممثلة كاترين دونوف.

فمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي أُطلق في المملكة في العام 2021، وعلى رأسه المنتج محمد التركي منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة التي تنظمه، فرض نفسه للسنة الثانية تواليا طرفا أساسيا في «كان»، وهو ما يعكسه وجود اسمه في كل مكان، من خلال الملصقات أو شارات الأفلام أو الحفلات.

اهتمام فني للتغطية على السجل الحقوقي؟

واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» العام الماضي السعوديين باستخدام المهرجانات على غرار مهرجان «كان»، كما سبق أن فعلوا من خلال الأنشطة الرياضية، «كوسيلة لتبييض سمعتهم» من الاتهامات التي توجه إليهم باستمرار في شأن التمييز في حق النساء وإعدامات السجناء.

لكنّ الحضور السعودي هذه السنة يبدو مقبولاً أكثر من ذي قبل. حتى إن المفوض العام لمهرجان «كان» تييري فريمو، أشاد في حديث إلى مجلة «فرايتي» الأميركية برغبة المملكة في إنتاج أفلام وتمكين فنانين من البروز، ملاحظا أن السعودية تتطور.

فبرنامج الدورة الـ76 يحفل بمجموعة أعمال موِّلَت كليا أو جزئيا من صندوق تابع لمهرجان البحر الأحمر، من بينها فيلم الافتتاح «جانّ دو باري» (Jeanne du Barry) للمخرجة الفرنسية مايوين، و«بنات ألفة» للمخرجة التونسية كوثر بن هنية (الذي ينافس على السعفة الذهبية) و«أوغور» (Augure) للبلجيكي الكونغولي الأصل بالوجي، و«وداعا جوليا»، أول شريط روائي للسوداني محمد كردفاني، و«إن شاء الله ولد» لأمجد الرشيد، وهو أول فيلم أردني يشارك في مهرجان «كان»، و«كذب أبيض» للمخرجة المغربية أسماء المدير.

تمويل 168 فيلمًا خلال عامين

وأكد عماد إسكندر، مدير هذا الصندوق الذي موّل 168 فيلما في عامين، أن السعوديين فخورون بهذا الإنجاز، مشيرا في تصريح للوكالة الفرنسية إلى أن دعمه مخصص حصرا للأفلام السعودية والعربية والأفريقية.

وأوضح أن إعلان الصندوق المفاجئ في يناير الماضي عن تمويل فيلم فرنسي للمرة الأولى هو جانّ دو باري، يعود إلى أن لمخرجته مايوين أصولا جزائرية.

وأضاف إسكندر نرغب في خدمة المنطقة ما دامت الإمكانات متوافرة لنا، «لكننا نريد كذلك الإفادة للتعلّم أكثر».

رفع حظر السينما منذ العام 2017

وتابع قائلا «لقد شجعنا الانفتاح الذي قاده (ولي العهد السعودي) الأمير محمد بن سلمان والملك سلمان بن عبدالعزيز»، خصوصاً المبادرة في العام 2017 إلى رفع حظر دور السينما الذي استمر 35 عاما.

حتى إن مهرجان البحر الأحمر نظّم حفلة مخصصة للنساء في السينما حضرته النجمتان كاترين دونوف وكايتي هولمز ومجموعة من الممثلات البارزات، في وقت لا يزال وضع النساء في المملكة، موضع انتقاد رغم بعض الإصلاحات كإلغاء منعهن من قيادة السيارات العام 2018.

واعتبر إسكندر أن مقولة إن المملكة تسعى إلى تلميع صورتها من خلال السينما لا تعدو كونها «كلاما فارغا». وأضاف: «(هذه الاتهامات) تحزننا أكثر من أي شيء آخر. تعالوا للتعرف على السعودية ثم تحدثوا عنا». ولاحظ أن الغرب وصل إلى ما هو عليه بعد سنوات من الحروب والنقاشات»، مضيفا: «نحن دولة عمرها 90 عاما، اصبروا قليلاً».

وتدعو إعلانات عدة في «كان» المنتجين والمخرجين إلى تصوير أفلامهم في السعودية.

ونظمت جمعية «جيل 2030» التي تأسست العام 2019 لجمع المواهب الشابة السعودية والفرنسية النسخة الثانية من جولتها السينمائية السعودية.

السعي لموقع أكبر في السوق السينمائية

وقال غييوم اميول، المدير العام لسوق الأفلام، وهو المنصة التجارية لمهرجان «كان» السينمائي، إن السعودية تسعى إلى موقع أكبر لها في الصناعة السينمائية العالمية. ولاحظ في تصريح للوكالة الفرنسية أن «طلب كل سنة توسيع جناحها لتعزيز حضورها أكثر فأكثر، وهذا مؤشر إلى أن لديها طموحات».

ولا يقتصر الاستثمار في السينما في دول الخليج العربية على السعودية وحدها، بل إن قطر تنافسها من خلال تمويلها أيضاً 13 فيلماً مشاركاً في مهرجان «كان»، من بينها ثلاثة مدرجة في المسابقة الرسمية هي «كلوب زيرو» (Club Zero) لجيسيكا هاوسنر وبانيل إيه أداما (Banel et Adama) للفرنسية السنغالية راماتا- تولاي سي، و«عن الأعشاب اليابسة» (Kuru Otlar Üstüne) للتركي نوري بيلجه جيلان.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الدوحة للأفلام فاطمة حسن الرميحي، للوكالة الفرنسية: «نموّل إنتاجات فرنسية كثيرة لا عربية فقط».

وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يندرج ضمن سياسة «القوة الناعمة»، كما في الميدان الرياضي، قالت: «الجميع يمارس القوة الناعمة. نفعل ذلك من دون أن نفقد هويتنا».