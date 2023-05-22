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«تغريبة القافر» للعُماني زهران القاسمي تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 مايو 2023, 08:50 صباحا
«تغريبة القافر» للعُماني زهران القاسمي تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية
«تغريبة القافر» الرواية الفائزة بجائزة بوكر العالمية صورة مأخوذة من الصفحة الرسمية للجائزة العالمية للرواية العربية على موقع «فيسبوك»، (أ ف ب)
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فازت رواية «تغريبة القافر» للشاعر والروائي العُماني زهران القاسمي بالجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها السادسة عشرة في أبوظبي، ليحصل الكاتب على مبلغ 50 ألف دولار مع تمويل لترجمة قصته إلى الإنجليزية. 

وجاء إعلان فوز الرواية مساء الأحد في حفل نظمه المشرفون على الجائزة السنوية في أبوظبي وجرى بثه بشكل افتراضي.

ومسرح أحداث «تغريبة القافر» قرية عُمانية، وتروي قصة سالم بن عبدالله، أحد مقتفي أثر الماء، الذي تستعين به القرى في بحثها عن منابع المياه الجوفية.

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ويطرح الكاتب سؤالا: «ماذا لو أن هذه المادة التي تمنح الحياة للكائنات هي مصدر لموتها أيضا من خلال ندرتها أو فيضانها؟». 

أول روائي عُماني يفوز بالجائزة
أصبح القاسمي (49 عاما) أول روائي عُماني يفوز بالجائزة، وله أربع روايات بالإضافة إلى عشرة دواوين شعرية.

وأوضح رئيس لجنة التحكيم لهذا العام الكاتب المغربي محمد الأشعري في بيان أن الرواية اختيرت «لكونها اهتمت بموضوع جديد في الكتابة الروائية الحديثة هو موضوع الماء في علاقته بالبيئة الطبيعية وبحياة الإنسان في المناطق الصعبة».

فوز غير متوقع
وبعد إعلان فوز روايته، بدا القاسمي متأثرا وقال إنه لم يكن يتوقع الفوز، مضيفا «أشارك فوزي مع زملائي في القائمة القصيرة» لأن «رواياتهم أيضا قوية جدا».

وجرى اختيار الرواية من بين ست روايات في القائمة القصيرة لكتاب من الجزائر والسعودية والعراق وعُمان وليبيا ومصر. وحصل المرشحون الستة على جائزة قدرها عشرة آلاف دولار، بحسب الموقع الرسمي للجائزة.

والجائزة العالمية للرواية العربية مكافأة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية، وقد أطلقت في أبوظبي العام 2007، وتقوم «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة» الحكومية بدعمها ماليا.

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