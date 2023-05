«سوبر ماريو» يحصد أكثر من مليار دولار في العالم

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل فيلم «ذي سوبر ماريو براذرز. موفي» «The Super Mario Bros. Movie» تصدره شباك التذاكر في أميركا الشمالية محققا عائدات تفوق المليار دولار في مختلف أنحاء العالم، في أول نتيجة مماثلة يسجلها فيلم لهذا العام، بحسب الأرقام الأولية التي أصدرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة الأحد.

40 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع

وحقق فيلم التحريك المستوحى من لعبة فيديو تحمل الاسم نفسه والذي أنتجته استوديوهات «يونيفرسال» و«نينتندو» و«إلومينايشن»، إيرادات بأربعين مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في كندا والولايات المتحدة، ليحافظ بذلك على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية حسب وكالة «فرانس برس».

1.02 مليار دولار في 4 أسابيع

ومنذ بدء عرضه في دور السينما خلال عطلة عيد الفصح، راكم الفيلم عائدات بـ490 مليون دولار في أميركا الشمالية و532 مليون دولار إضافية في سائر الدول، وفق «إكزبيتر ريليشنز» وتكون إيراداته الإجمالية العالمية بلغت بذلك 1.02 مليار دولار في أربعة أسابيع.



وأشارت مجلة «هوليوود ريبورتر» المتخصصة إلى أن هذا العمل هو أول فيلم تتخطى إيراداته المليار دولار هذا العام، وعاشر فيلم تحريك على الإطلاق يحقق عائدات مماثلة.

«إيفيل ديد رايز» في المرتبة الثانية

وحل ثانيا في الترتيب فيلم «إيفيل ديد رايز»«Evil Dead Rise» من إنتاج «وورنر براذرز»، محققا في ثاني عطلة نهاية أسبوع له عائدات بـ12.2 مليون دولار.

وتؤدي ليلي ساليفان وأليسا ساذرلاند البطولة في الفيلم في دور شقيقتين تقاتلان مجموعة من المخلوقات الشيطانية.



«Are you there god? it's me» في المرتبة الثالثة

وجاء في المرتبة الثالثة فيلم «Are you there god? it's me» الكوميدي الدرامي الذي يتناول مرحلة المراهَقَة ويستند إلى أحد كتب الروائية جودي بلوم، مع عائدات بلغت 6.8 ملايين دولار. وقال المحلل المتخصص في الأفلام ديفيد غروس إنها انطلاقة جيدة لفيلم مماثل.

«John Wick: Chapter 4» في المرتبة الرابعة

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم «John Wick: Chapter 4» الذي بدأ عرضه قبل ستة أسابيع، محققا عائدات بخمسة ملايين دولار. ويتولى كيانو ريفز في هذا الجزء الجديد من سلسلة أفلام جون ويك الشهيرة دور قاتل محترف يحارب مجموعة إجرامية دولية.

المرتبة الخامسة من نصيب« ستار وورز»

وحل خامسا فيلم «ستار وورز: إبيسود 6 - ريتورن أوف ذي جيداي» «Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi» الذي أُعيد عرضه بعد 40 سنة على طرحه في دور السينما، محققا إيرادات بـ4,8 ملايين دولار. ومن أبرز نجوم هذا العمل مارك هاميل وهاريسون فورد وكاري فيشر.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية هذا الأسبوع:

6- «دانجنز أند دراغنز: أونر أمونغ ثيفز» (4.1 ملايين دولار).

7- «إر» (4 ملايين دولار).

8- «بونيين سيلفان: بارت 2» (3.7 ملايين دولار)

9-«ذي كوفننت» (3.6 ملايين دولار).

10-«سيسو» (3.3 ملايين دولار).



