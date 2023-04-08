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«الفندق» يدشن عروض مسرح ليبيا الإثنين

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي السبت 08 أبريل 2023, 03:33 مساء
«الفندق» يدشن عروض مسرح ليبيا الإثنين
فريق عمل مسرحية «الفندق» المقرر عرضه في مدينة درنة، بعد غد الإثنين. (بوابة الوسط)
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ينطلق مشروع «مسرح ليبيا» بالعرض الأول لمسرحية «الفندق» في مدينة درنة، بعد غد الإثنين. 

وقال الفنان المسرحي محمد الصادق في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «هذا العرض الأول لمشروع مسرح ليبيا بشباب صاعدين، ونحاول تقديمهم بشكل مختلف، والتركيز على التلقائية في الأداء، والكوميديا الهادفة»، مضيفا أنه «مشرف عام على العمل ومعد وليس مخرجا»، ويوضح «المخرج يمتلك رؤية مستقلة، أما هو فقد اعتمد على ما يريده التلفزيون والمتلقي، وبالتالي لا يعتبر مخرجا، لكنه مشرف عام أو مخرج منفذ».

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فريق عمل مسرحية الفندق
مسرحية الفندق من تأليف الكاتب المسرحي محمد الصهبي، وأعدها محمد الصادق وجمال الدريوي، ويشارك في البطولة مصطفى الصادق، وأبوبكر بن دردرف، وأسامة الزوي، وعائشة الماجري. وينقلها للتلفزيون المخرج وسيم عادل، فيما من المقرر أن يكون العرض مفتوحا للجمهور بالمجان.

وتدور أحداث العمل المسرحي «الفندق» عن «صلة الرحم وضعف الروابط الاجتماعية»، وحسب الصادق «تتلخص الأحداث في وفاة مالك الفندق، ويجتمع الأقارب دون معرفة سابقة مع بعضهم بعضا من أجل الإرث، ويسكنون الفندق لفترة طويلة ويتعارفون ليتطور الخيط المسرحي في العمل». وأشار الصادق إلى أن «العمل يعتمد على البساطة في الأداء، ويهدف المشروع إلى بناء فنان معتمد على أدواته، بعيدا عن الشخصيات المقحمة دائما في الأداء الفني المنتشر».

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