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فرقة «أجيال للمسرح» تكرم 3 مبدعين من درنة (صور)

القاهرة ـ بوابة الوسط: الحسين المسوري الأربعاء 29 مارس 2023, 02:46 مساء
فرقة «أجيال للمسرح» تكرم 3 مبدعين من درنة (صور)
المخرج أحمد الحصادي يتوسط أحفاده في حفل التكريم. (تصوير: زكريا بوجلدين)
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كرمت فرقة «أجيال للمسرح والفنون»، ثلاثة مبدعين من الحركة المسرحية بمدينة درنة وعدد من الفرق المسرحية، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمسرح برعاية جامعة درنة.

وجرى خلال هذه المناسبة منح «درع العطاء» تكريما للإعلامي والمخرج عبدالمنعم الهرام، والفنان عبدالحميد كروش، والمخرج أحمد الحصادي، والكاتب المسرحي عبدالحميد بطاو، وكذلك فرق درنة المسرحية العريقة وهي: «فرقة هواة التمثيل»، و«فرقة المتحدين»، و«المسرح الوطني».

وقدم الحفل الشاعر فارس برطوع، وألقيت عدة كلمات بدأها مدير فرقة «أجيال للمسرح والفنون» الفنان رمضان الطيرة، وتلاه الفنان القدير رافع القاضي، وكلمة للمكرمين ألقاها الشاعر والكاتب المسرحي عبدالحميد بطاو.

وحضر الحفل رئيس جامعة درنة الدكتور ناصر عياد، ومدير مكتب الهيئة العامة للسينما والمسرح في درنة الفنان فرج بدر، والكاتب ناصر الباح، والناقد سالم هابيل، والفنان طارق سرقيوة، وعدد من المثقفين والإعلاميين والكتاب والممثلين والمخرجين والمهتمين بالحركة المسرحية في مدينة درنة.

عدد من الإعلاميين الكتاب والممثلين والمخرجين والمهتمين بالحركة المسرحية في درنة. (تصوير: زكريا بوجلدين)
عدد من الإعلاميين الكتاب والممثلين والمخرجين والمهتمين بالحركة المسرحية في درنة. (تصوير: زكريا بوجلدين)
من اليمين مدير فرقة «أجيال للمسرح والفنون» الفنان رمضان الطيرة يكرم الشاعر والكاتب عبد الحميد بطاو. (تصوير: زكريا بوجلدين)
من اليمين مدير فرقة «أجيال للمسرح والفنون» الفنان رمضان الطيرة يكرم الشاعر والكاتب عبد الحميد بطاو. (تصوير: زكريا بوجلدين)
الفنان القدير رافع القاضي يلقي كلمته في الاحتفال باليوم العالمي للمسرح في درنة.( تصوير: زكريا بوجلدين)
الفنان القدير رافع القاضي يلقي كلمته في الاحتفال باليوم العالمي للمسرح في درنة.( تصوير: زكريا بوجلدين)
الملصق الإعلاني لحفل اليوم العالمي للمسرح وتكريم المبدعين في درنة. (فيسبوك)
الملصق الإعلاني لحفل اليوم العالمي للمسرح وتكريم المبدعين في درنة. (فيسبوك)
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