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وفاة الدكتورة هنية الكاديكي أستاذة اللغة العربية بجامعة بنغازي.. وحكومة «الوحدة» تنعاها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أبريل 2023, 11:41 صباحا
وفاة الدكتورة هنية الكاديكي أستاذة اللغة العربية بجامعة بنغازي.. وحكومة «الوحدة» تنعاها
الدكتورة هنية الكاديكي. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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نعت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الدكتورة هنية الكاديكي، أستاذة اللغة العربية بجامعة بنغازي، وأول معيدة بقسم اللغة العربية بالجامعة، والتي وافتها المنية الخميس.

وقالت الحكومة في بيان اليوم، «فقدت ليبيا قامة علمية في اللغة والأدب ومربية تخرّج من تحت يدها طلاب كثيرون، إنها الدكتورة الفاضلة هنية الكاديكي، أستاذة اللغة العربية بجامعة بنغازي، وأول معيدة بقسم اللغة العربية بالجامعة».

وتابع البيان، «تعازينا الحارة لأهلها وطلابها ومحبيها، والأسرة العلمية في بنغازي خاصة، وليبيا عامة».

تاريخ من العلم والأدب
ودرست الكاديكي اللغة العربية وتخصصت فيها إلى جانب الأدب العربي والإسلامي، وشغلت سابقاً منصب رئيسة قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة بنغازي.

وإلى جانب التدريس بالجامعة، نشطت في مجالات الأدب والثقافة والفنون، حيث كانت عضواً باللجنة الإدارية في «مركز تنمية الإبداع الثقافي»، وعضواً في «مجمع اللغة العربية بطرابلس»، وعضواً في «جمعية أصدقاء اللغة العربية».

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