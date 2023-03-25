أثينا تستعيد رؤوس صبي ورجل وحصان من الفاتيكان

القاهرة - بوابة الوسط

خلال احتفال أقيم في متحف الأكروبوليس في أثينا، الجمعة، استعادت السلطات اليونانية ثلاث قطع من معبد البارثينون، احتفظ بها الفاتيكان لأكثر من قرنين.

وقال المطران بريان فاريل، المسؤول عن الترويج للوحدة بين المسيحيين، في كلمة خلال الاحتفال «إن منح اليونان أجزاء من البارثينون كانت محفوظة في متاحف الفاتيكان منذ أكثر من قرنين، يمثّل بادرة صداقة وتضامنا مع شعب اليونان».

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وأشارت متاحف الفاتيكان إلى أنّ القطع المُعادَة إلى اليونان هي عبارة عن رأس حصان ورأسي صبي صغير ورجل ملتح، وفق «فرانس برس».

وأضاف فاريل إنّ اليونانيين «يرغبون في أن تُعاد القطع إلى بلدهم حيث موقعها الأصلي»، مرحّبا بقرار إعادة القطع الذي اتّخذه البابا فرنسيس.

منحوتات البارثينون

وتأمل اليونان في استرداد منحوتات البارثينون الموجودة في المتحف البريطاني «بريتش ميوزيم» في لندن رغم إعلان سلطات العاصمة البريطانية في يناير رفضها إعادة المنحوتات.

وتؤكّد سلطات لندن أنّ الاستحصال على المنحوتات حصل «العام 1802 بشكل قانوني» عبر الدبلوماسي البريطاني اللورد إلجين الذي باعها إلى المتحف البريطاني.

إلا أنّ السلطات اليونانية تشدد على أنّ المنحوتات تعرّضت «للنهب» عندما كانت البلاد تحت الاحتلال العثماني.

الأكروبوليس

وكانت اليونان تطالب منذ عقود باستعادة منحوتة يبلغ ارتفاعها 75 مترا أُخذت من البارثينون، إضافة إلى تماثيل عذارى شهيرة من معبد صغير في الأكروبوليس. والقطعتان من القطع الرئيسة في المتحف البريطاني.

ويُعدّ استرداد منحوتات البارثينون موضوعاً حساساً جداً في اليونان. وتُركت مساحة فارغة في متحف الأكروبوليس مُخصصة لهذه القطع.