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اكتشاف لوحة غامضة يشغل البلغاريين لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 مارس 2023, 12:22 مساء
اكتشاف لوحة غامضة يشغل البلغاريين لهذا السبب
امرأة تمر بجانب عمل فني للرسام جاكسون بولوك في متحف «موما» في نيويورك في 27 أغسطس 2020 (أ ف ب)
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اكتشفت في بلغاريا لوحة مجهولة قد تكون من أعمال الرسام التجريدي الأميركي جاكسون بولوك، وهو الأمر الذي يلقى اهتماما كبيرا على مختلف المستويات في البلاد، ما دفع السلطات لفتح تحقيق في الأمر.

وقالت النيابة العامة إن اللوحة تحمل إهداء لنجمة هوليوود لورين باكال، صديقة الرسام، بمناسبة عيد ميلادها الخامس والعشرين في 16 سبتمبر 1949.

وثمة عنصر لافت آخر هو أن توقيع الديكتاتور الروماني السابق نيكولاي تشاوشيسكو يظهر على ظهر اللوحة، ما يشير إلى أنها كانت جزءا من مجموعته الفنية، حسب «فرانس برس».

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اللوحة القماشية التي اكتُشفت في شقة في صوفيا الشهر الماضي موقعة من الفنان، لكنها غير مدرجة في السجلات الفنية على أنها من أعماله.

ويبدو أنه حفظت في اليونان لسنوات عدة، قبل تهريبها إلى بلغاريا بغرض بيعها في الخارج.

أصالة شبه أكيدة
وتحدث وزير الداخلية البلغاري، إيفان ديميرجيف، في مقابلة على قناة «بي تي في» التلفزيونية، عن «أصالة شبه أكيدة» لهذه اللوحة.

وبحسب رأي خبراء نقلته النيابة العامة، فإن اللوحة «تستجيب بأسلوبها وتقنيتها وخصوصياتها الفنية للخصائص الجمالية لعمل جاكسون بولوك خلال الفترة الممتدة بين العامين 1945 و1950».

وقالت نائبة المدعي العام في صوفيا، ديسلافا بيتروفا، إن تحليل التركيب الكيميائي للألوان (خطوط متداخلة باللونين الأحمر والأسود على خلفية ذهبية)، كشف عن أوجه تشابه مع لوحات أخرى، داعية إلى الحذر في مقاربة هذا الموضوع.

المتحف الوطني للفنون الجميلة
وقالت فيسيلا رادويفا من المتحف الوطني للفنون الجميلة، إن «مئات الرسامين من ذلك الوقت، وأيضا من مزوري الأعمال الفنية، استخدموا هذه الألوان».

وأضافت «أعطينا رأينا، من دون الإدلاء بأي تعليق بشأن أصالة العمل لأن بلغاريا لا تضم أي مجموعة عامة للفنان بما يتيح لأخصائيين الجزم بصورة نهائية».

إذا كان العمل من توقع بولوك فعلا، فقد تصل قيمته إلى 100 مليون دولار، اعتمادا على التصنيف الحالي للفنان الذي ولد في العام 1912 وتوفي في العام 1956، وفق السلطات التي تؤكد في هذه المرحلة حيازتها حقوق اللوحة.

ولم تقدم الشرطة اليونانية ونظيرتها الأوروبية (يوروبول)، اللتان شاركتا في العملية التي أتاحت الاستحواذ على العمل، أي تفاصيل في الملف.

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