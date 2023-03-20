  • Alwasat News
Atwasat

«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 04:21 مساء
«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022
«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022 (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

بعد عام كامل من العمل والتقييم لكل الأعمال الدرامية التي عرضت في العام 2022 على مستوى الوطن العربي، تعلن إدارة جوائز «النقاد للدراما العربية» أسماء الفائزين بالدورة الثانية للأعمال الدرامية للعام 2022.

قررت اللجنة الرسمية لجوائز «النقاد للدراما العربية» (ADCA) منح مسلسل «الاختيار 3: القرار» جائزة خاصة، تقديرا للدور الوطني الذي لعبه المسلسل كونه واحدا من أهم الأعمال الفنية التي سلطت الضوء على حقبة مهمة في تاريخ مصر، وأسهم في كشف عديد الحقائق التي كان يجهلها الجمهور المصري والعربي، وفقا لبيان.

جاءت الجائزة الخاصة للمسلسل لأنه إلى جانب كشفه للحقائق جمع جودة العناصر الفنية من كتابة وإخراج وأداء تمثيلي، إلى جانب إثارة المشاعر الوطنية الإيجابية وزرعها في الأجيال الجديدة.

جوائز التقييم للأعمال المصرية:
أفضل ممثل: طارق لطفي «جزيرة غمام»
أفضل ممثلة: منة شلبي- «بطلوع الروح»
أفضل إخراج: حسين المنباوي «جزيرة غمام»
أفضل سيناريو: محمد هشام عبيه «بطلوع الروح»
أفضل مسلسل: «جزيرة غمام»
أفضل ممثلة دور كوميدي: رحمة أحمد «الكبير أوي 6»
أفضل ممثل دور كوميدي: أحمد مكي «الكبير أوي 6»
أفضل مسلسل كوميدي: «الكبير أوي 6»
أفضل ممثلة دور ثان: سلوى خطاب «منورة بأهلها»
أفضل ممثل دور ثان: محمد حاتم «بطلوع الروح»
أفضل وجه شاب ممثلة: ميار الغيطي «جزيرة غمام»
أفضل وجه شاب ممثل: عمر رزيق «منورة بأهلها»
أفضل طفل: منذر مهران «جزيرة غمام»
أفضل تتر: علي الحجار «جزيرة غمام»
أفضل موسيقى تصويرية: شادي مؤنس «جزيرة غمام»
أفضل مدير تصوير: نانسي عبدالفتاح «بطلوع الروح»
أفضل مونتاج: محمود فتيح «بطلوع الروح»
أفضل مهندس صوت: أسامة العليمي «بطلوع الروح»
أفضل ديكور: أحمد عباس صابر «جزيرة غمام»
أفضل أزياء: ريم العدل «بطلوع الروح»
أفضل مكياج: مناصفة بين داريوش صالحيان «بطلوع الروح» وأحمد مصطفى «جزيرة غمام»
جائزة أفضل كوافير: محمد حافظ «جزيرة غمام»

- «لعبة نيوتن» الرابح الأكبر في جوائز «النقاد للدراما العربية»

جوائز التقييم للأعمال العربية:
أفضل مسلسل غير مصري: «كسر عضم»
أفضل ممثل في عمل غير مصري: غسان مسعود «مع وقف التنفيذ»
أفضل ممثلة في عمل غير مصري: سلاف فواخرجي «مع وقف التنفيذ»

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مواجهات مهمة في الجولة الـ10 بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

مواجهات مهمة في الجولة الـ10 بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
من بينها المناعة الذاتية.. أمراض يسببها الملح الزائد في الطعام

من بينها المناعة الذاتية.. أمراض يسببها الملح الزائد في الطعام
«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022

«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022
«فكر صهيوني عنصري».. إشتية يعلق على تصريحات وزير «إسرائيلي» بعدم وجود شعب فلسطيني

«فكر صهيوني عنصري».. إشتية يعلق على تصريحات وزير «إسرائيلي» بعدم وجود شعب ...
ثنائي روسي مخادع يستهدف مسؤولين غربيين بمكالمات فيديو مضللة

ثنائي روسي مخادع يستهدف مسؤولين غربيين بمكالمات فيديو مضللة
20 عاما على الغزو الأميركي.. أمل «خجول» وقلق من المستقبل بين العراقيين

20 عاما على الغزو الأميركي.. أمل «خجول» وقلق من المستقبل بين العراقيين
مصادر لـ«الوسط»: إسماعيل التاجوري يلتحق ببعثة المنتخب الوطني في تونس

مصادر لـ«الوسط»: إسماعيل التاجوري يلتحق ببعثة المنتخب الوطني في تونس
باتيلي يحدد 7 مهام للجنة رفيعة المستوى المقترحة بشأن الانتخابات

باتيلي يحدد 7 مهام للجنة رفيعة المستوى المقترحة بشأن الانتخابات
بوتين يقود سيارة بنفسه إلى ماريوبول للمرة الأولى منذ سقوطها في يد الجيش الروسي (شاهد)

بوتين يقود سيارة بنفسه إلى ماريوبول للمرة الأولى منذ سقوطها في يد الجيش الروسي ...
بوتين يقود سيارة بنفسه إلى ماريوبول للمرة الأولى منذ سقوطها في يد الجيش الروسي (شاهد)

بوتين يقود سيارة بنفسه إلى ماريوبول للمرة الأولى منذ سقوطها في يد الجيش الروسي ...
الأخضر يحرز أول فوز له في دوري المجموعات بـ«الكونفدرالية»

الأخضر يحرز أول فوز له في دوري المجموعات بـ«الكونفدرالية»
إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي

إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي
أميركا تدفع بقاذفاتها العملاقة ومدافعها في مناورات مع كوريا الجنوبية (فيديو)

أميركا تدفع بقاذفاتها العملاقة ومدافعها في مناورات مع كوريا الجنوبية (فيديو)
كونتي ينفجر.. لم أر في حياتي لاعبين هكذا

كونتي ينفجر.. لم أر في حياتي لاعبين هكذا
أنشيلوتي يهاجم هازارد قبل «الكلاسيكو»

أنشيلوتي يهاجم هازارد قبل «الكلاسيكو»
ترقب لوصول محترفي «فرسان المتوسط» بقيادة المصراتي وسط غياب بن علي وشكوك حول السلتوا والتربي

ترقب لوصول محترفي «فرسان المتوسط» بقيادة المصراتي وسط غياب بن علي وشكوك حول ...
ليبيا تتوج بـ4 ميداليات في تايكواندو أفريقيا «Itf»

ليبيا تتوج بـ4 ميداليات في تايكواندو أفريقيا «Itf»
نهلة العربي توثق «أثر الغائبين» في رواية جديدة

نهلة العربي توثق «أثر الغائبين» في رواية جديدة
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
شباك التذاكر: فيلم «شازام!» الجديد يتصدر مع إيرادات «مخيبة»
شباك التذاكر: فيلم «شازام!» الجديد يتصدر مع إيرادات «مخيبة»
«السوسنة البيضاء» عنوان المجلد الـ40 من «أستيريكس»
«السوسنة البيضاء» عنوان المجلد الـ40 من «أستيريكس»
قصر غامض في البوستر التشويقي لفيلم «يوم 13»
قصر غامض في البوستر التشويقي لفيلم «يوم 13»
فاطمة البنوي وحكيم جمعة يشاركان في بطولة «أحلام العصر»
فاطمة البنوي وحكيم جمعة يشاركان في بطولة «أحلام العصر»
«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022
«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي
وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي...
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية ......
الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور الشعير»
الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور ......
العثور على الممثل الأميركي لانس ريديك ميتا في منزله
العثور على الممثل الأميركي لانس ريديك ميتا في منزله...
الفنان أحمد فكرون يطمئن جمهوره ومحبيه وأصدقاءه
الفنان أحمد فكرون يطمئن جمهوره ومحبيه وأصدقاءه...
المزيد
ليبيا تسعى إلى تسجيل الكسكسي باسمها أيضا في «يونسكو»
ليبيا تسعى إلى تسجيل الكسكسي باسمها أيضا في «يونسكو»...
مصر تودع حلمي شعراوي أحد رموز حركة التحرر الأفريقي
مصر تودع حلمي شعراوي أحد رموز حركة التحرر الأفريقي...
ريم مصطفى مرشدة سياحية في «سره الباتع» (صور)
ريم مصطفى مرشدة سياحية في «سره الباتع» (صور)...
«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022
«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام ......
فاطمة البنوي وحكيم جمعة يشاركان في بطولة «أحلام العصر»
فاطمة البنوي وحكيم جمعة يشاركان في بطولة «أحلام العصر»...
المزيد