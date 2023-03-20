«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022

القاهرة - بوابة الوسط

بعد عام كامل من العمل والتقييم لكل الأعمال الدرامية التي عرضت في العام 2022 على مستوى الوطن العربي، تعلن إدارة جوائز «النقاد للدراما العربية» أسماء الفائزين بالدورة الثانية للأعمال الدرامية للعام 2022.

قررت اللجنة الرسمية لجوائز «النقاد للدراما العربية» (ADCA) منح مسلسل «الاختيار 3: القرار» جائزة خاصة، تقديرا للدور الوطني الذي لعبه المسلسل كونه واحدا من أهم الأعمال الفنية التي سلطت الضوء على حقبة مهمة في تاريخ مصر، وأسهم في كشف عديد الحقائق التي كان يجهلها الجمهور المصري والعربي، وفقا لبيان.

جاءت الجائزة الخاصة للمسلسل لأنه إلى جانب كشفه للحقائق جمع جودة العناصر الفنية من كتابة وإخراج وأداء تمثيلي، إلى جانب إثارة المشاعر الوطنية الإيجابية وزرعها في الأجيال الجديدة.

جوائز التقييم للأعمال المصرية:

أفضل ممثل: طارق لطفي «جزيرة غمام»

أفضل ممثلة: منة شلبي- «بطلوع الروح»

أفضل إخراج: حسين المنباوي «جزيرة غمام»

أفضل سيناريو: محمد هشام عبيه «بطلوع الروح»

أفضل مسلسل: «جزيرة غمام»

أفضل ممثلة دور كوميدي: رحمة أحمد «الكبير أوي 6»

أفضل ممثل دور كوميدي: أحمد مكي «الكبير أوي 6»

أفضل مسلسل كوميدي: «الكبير أوي 6»

أفضل ممثلة دور ثان: سلوى خطاب «منورة بأهلها»

أفضل ممثل دور ثان: محمد حاتم «بطلوع الروح»

أفضل وجه شاب ممثلة: ميار الغيطي «جزيرة غمام»

أفضل وجه شاب ممثل: عمر رزيق «منورة بأهلها»

أفضل طفل: منذر مهران «جزيرة غمام»

أفضل تتر: علي الحجار «جزيرة غمام»

أفضل موسيقى تصويرية: شادي مؤنس «جزيرة غمام»

أفضل مدير تصوير: نانسي عبدالفتاح «بطلوع الروح»

أفضل مونتاج: محمود فتيح «بطلوع الروح»

أفضل مهندس صوت: أسامة العليمي «بطلوع الروح»

أفضل ديكور: أحمد عباس صابر «جزيرة غمام»

أفضل أزياء: ريم العدل «بطلوع الروح»

أفضل مكياج: مناصفة بين داريوش صالحيان «بطلوع الروح» وأحمد مصطفى «جزيرة غمام»

جائزة أفضل كوافير: محمد حافظ «جزيرة غمام»

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