  • Alwasat News
Atwasat

«السوسنة البيضاء» عنوان المجلد الـ40 من «أستيريكس»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 11:47 صباحا
«السوسنة البيضاء» عنوان المجلد الـ40 من «أستيريكس»
صورة بمحطة للمترو في باريس في بمناسبة الذكرى الستين لصدور روايات «أستريكس»، أكتوبر 2019 (أ ف ب)
alwasat radio

يحمل المجلد الأربعون من سلسلة الكتب المصورة «أستيريكس» عنوان «السوسنة البيضاء» (L'Iris blanc)، وهو حكاية فكاهية عن «التفكير الإيجابي» والنمو الشخصي، على ما أعلنت دار ألبير رينيه، الإثنين.

وتولى فابكارو للمرة الأولى كتابة سيناريو المجلد الجديد الذي يصدر في 26 أكتوبر المقبل، فيما لا يزال ديدييه كونراد يتولى مهمة الرسم منذ المجلد الخامس والثلاثين العام 2013، بعد تقاعد ألبير أوديرزو، وفق «فرانس برس».

في القرن الأول قبل الميلاد، كان اسم «السوسنة البيضاء» يُطلق على مدرسة فكرية جديدة مصدرها روما، تدعو إلى الحياة الصحية والتنمية الشخصية. ومن بين تعاليمها: «لإضاءة الغابة، يكفي أن تتفتح سوسنة واحدة».

وأراد الإمبراطور الروماني يوليوس قيصر إشاعة هذه الحالة الذهنية لدى قواته المحبطة المتمركزة بالقرب من القرية الوحيدة في بلاد الغال التي كانت لا تزال تقاوم جيشه.

لكن ما لم يكن في حسبان أحد هو أن هذه الفلسفة الرائجة ستدخل القرية وتتسبب بانقسام بين مؤيديها ومعارضيها.

- رحلة إلى أوكرانيا وآسيا الوسطى في مغامرات «أستيريكس» الجديدة

وتحقق مجلدات «أستيريكس» التي تصدر مرة كل سنتين مبيعات عالية، ومن المتوقع تاليا أن تُطبع من «السوسنة البيضاء» خمسة ملايين نسخة لبيعها في مختلف أنحاء العالم.

وأشارت دار ألبير رينيه إلى أن مجلدات هذه السلسلة التي بدأ إصدارها العام 1961 تُرجمت إلى أكثر من مئة لغة ولهجة. وبلغ إجمالي مبيعاتها 393 مليون نسخة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصادر لـ«الوسط»: إسماعيل التاجوري يلتحق ببعثة المنتخب الوطني في تونس

مصادر لـ«الوسط»: إسماعيل التاجوري يلتحق ببعثة المنتخب الوطني في تونس
بوتين يقود سيارة بنفسه إلى ماريوبول للمرة الأولى منذ سقوطها في يد الجيش الروسي (شاهد)

بوتين يقود سيارة بنفسه إلى ماريوبول للمرة الأولى منذ سقوطها في يد الجيش الروسي ...
بوتين يقود سيارة بنفسه إلى ماريوبول للمرة الأولى منذ سقوطها في يد الجيش الروسي (شاهد)

بوتين يقود سيارة بنفسه إلى ماريوبول للمرة الأولى منذ سقوطها في يد الجيش الروسي ...
الأخضر يحرز أول فوز له في دوري المجموعات بـ«الكونفدرالية»

الأخضر يحرز أول فوز له في دوري المجموعات بـ«الكونفدرالية»
إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي

إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي
أميركا تدفع بقاذفاتها العملاقة ومدافعها في مناورات مع كوريا الجنوبية (فيديو)

أميركا تدفع بقاذفاتها العملاقة ومدافعها في مناورات مع كوريا الجنوبية (فيديو)
كونتي ينفجر.. لم أر في حياتي لاعبين هكذا

كونتي ينفجر.. لم أر في حياتي لاعبين هكذا
أنشيلوتي يهاجم هازارد قبل «الكلاسيكو»

أنشيلوتي يهاجم هازارد قبل «الكلاسيكو»
ترقب لوصول محترفي «فرسان المتوسط» بقيادة المصراتي وسط غياب بن علي وشكوك حول السلتوا والتربي

ترقب لوصول محترفي «فرسان المتوسط» بقيادة المصراتي وسط غياب بن علي وشكوك حول ...
ليبيا تتوج بـ4 ميداليات في تايكواندو أفريقيا «Itf»

ليبيا تتوج بـ4 ميداليات في تايكواندو أفريقيا «Itf»
نهلة العربي توثق «أثر الغائبين» في رواية جديدة

نهلة العربي توثق «أثر الغائبين» في رواية جديدة
الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور الشعير»

الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور الشعير»
الطحالب الضارة «تسمم» عطلة الربيع في فلوريدا

الطحالب الضارة «تسمم» عطلة الربيع في فلوريدا
الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي

الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي
المعتصم المصراتي ينضم لمعسكر «فرسان المتوسط» خلال أيام

المعتصم المصراتي ينضم لمعسكر «فرسان المتوسط» خلال أيام
رئيس مجلس النواب الأميركي يعتبر اعتقال ترامب «انتقاماً سياسياً»

رئيس مجلس النواب الأميركي يعتبر اعتقال ترامب «انتقاماً سياسياً»
بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية «طائفية» فاسدة

بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية...
كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
الانتهاء من تسجيل 3 أغنيات لفيلم «البطة الصفرا»
الانتهاء من تسجيل 3 أغنيات لفيلم «البطة الصفرا»
الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور الشعير»
الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور الشعير»
نهلة العربي توثق «أثر الغائبين» في رواية جديدة
نهلة العربي توثق «أثر الغائبين» في رواية جديدة
«اللعبة 3» على «MBC مصر» في رمضان
«اللعبة 3» على «MBC مصر» في رمضان
شباك التذاكر: فيلم «شازام!» الجديد يتصدر مع إيرادات «مخيبة»
شباك التذاكر: فيلم «شازام!» الجديد يتصدر مع إيرادات «مخيبة»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي
وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي...
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية ......
الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور الشعير»
الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور ......
العثور على الممثل الأميركي لانس ريديك ميتا في منزله
العثور على الممثل الأميركي لانس ريديك ميتا في منزله...
الفنان أحمد فكرون يطمئن جمهوره ومحبيه وأصدقاءه
الفنان أحمد فكرون يطمئن جمهوره ومحبيه وأصدقاءه...
المزيد
فاطمة البنوي وحكيم جمعة يشاركان في بطولة «أحلام العصر»
فاطمة البنوي وحكيم جمعة يشاركان في بطولة «أحلام العصر»...
قصر غامض في البوستر التشويقي لفيلم «يوم 13»
قصر غامض في البوستر التشويقي لفيلم «يوم 13»...
«السوسنة البيضاء» عنوان المجلد الـ40 من «أستيريكس»
«السوسنة البيضاء» عنوان المجلد الـ40 من «أستيريكس»...
شباك التذاكر: فيلم «شازام!» الجديد يتصدر مع إيرادات «مخيبة»
شباك التذاكر: فيلم «شازام!» الجديد يتصدر مع إيرادات «مخيبة»...
«اللعبة 3» على «MBC مصر» في رمضان
«اللعبة 3» على «MBC مصر» في رمضان...
المزيد