عرض «دُمى» جمال الشريف في طرابلس لمدة أسبوع (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

يستضيف بيت إسكندر للفنون في طرابلس، النسخة الثانية من معرض «دُمى» للفنان التشكيلي الليبي جمال الشريف والذي يقام بالشراكة مع مؤسسة براح للثقافة.

ويستمر المعرض، الذي بدأ اليوم الثلاثاء 14 مارس، حتى الأحد المقبل 19 مارس، مستقبلًا زواره والمهتمين بالفن التشكيلي والفنون بجميع أنواعها.

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وفي نهاية ديسمبر الماضي، عرض الفنان جمال الشريف الدُّمى التي شكَّلها في معرض بمدينة بنغازي، أثار اهتمام الحركة الثقافية الليبية، حيث صنع دُمى تجسد انفعالات وأحاسيس إنسانية مختلفة.

و«الدمى» ذات قيمة فنية عالية، وهي أعمال فنية مثل اللوحات والمنحوتات والأعمال الإنشائية الأخرى والمعمارية، وهي من تصاميم مبتكرة وغالبًا تصنع من مواد متعددة ووسائط مختلفة.

وفي بعض الأحيان تستعمل مواد نصف مصنعة لإنجاز هذه الأعمال الفنية أو إدخال العاج والبلاستيك والصوف والبوليستر والأكريليك والبي في سي وغيرها.

دمية شكّلها الفنان الليبي جمال الشريف، الإثنين 13 مارس 2023 (صفحة بيت إسكندر للفنون)

دمية شكّلها الفنان الليبي جمال الشريف، الإثنين 13 مارس 2023 (صفحة بيت إسكندر للفنون)

دمية شكّلها الفنان الليبي جمال الشريف، الإثنين 13 مارس 2023 (صفحة بيت إسكندر للفنون)

دمية شكّلها الفنان الليبي جمال الشريف، الإثنين 13 مارس 2023 (صفحة بيت إسكندر للفنون)

دمية شكّلها الفنان الليبي جمال الشريف، الإثنين 13 مارس 2023 (صفحة بيت إسكندر للفنون)