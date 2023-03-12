خالد فودة يلتقي وفد «السينما العربية» ويعلن رعايته للمهرجان

القاهرة - بوابة الوسط

التقى محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، فريق عمل مهرجان «السينما العربية» المقررة إقامته بمدينة شرم الشيخ في مايو المقبل.

وأبدى فودة موافقته ورعايته ودعمه لاستضافة المهرجان في مدينة السلام، مرحبا بفاعليات المهرجان وضيوفه من نجوم ونجمات وصناع السينما في العالم العربي، وفقا لبيان.

وقال إن شرم الشيخ بعد التطويرات الأخيرة التي شهدتها تفتح أبوابها لاستضافة العديد من الفاعليات المهمة محليا وعربيا وعالميا، بما يليق بمكان المدينة ومكانتها.

ووجه فودة الدعوة لوفد المهرجان لزيارة المدينة خلال الأسبوع الجاري للتجهيز لفعاليات الدورة الأولى، بما يليق بأول مهرجان للسينما العربية.

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وقال أيمن الحكيم، رئيس المهرجان، إن حماس اللواء خالد فودة للمهرجان يبشر بميلاد مهرجان سينمائي كبير وحقيقي يليق بالسينما المصرية ويعيد الأمور إلى نصابها لتكون مصر هي عاصمة السينما العربية وملتقى صناع السينما في العالم العربي، مشيرا إلى أن فريق المهرجان سيزور مدينة شرم الشيخ خلال الأسبوع الجاري، من أجل معاينة أماكن الإقامة وعروض الأفلام.

ضم وفد المهرجان الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، والدكتورة ثناء هاشم مدير المهرجان، والمخرج سامي محمد علي المدير الإداري، والمحاسب فهمي فؤاد المدير المالي، وأحمد سعدالدين عضو المكتب الفني، ورانيا هاشم مسؤولة العلاقات العامة والتسويق، ومحمد فؤاد المنسق الإعلامي للمهرجان.