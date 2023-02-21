إعلان تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان السينما العربية.. الخميس

القاهرة - بوابة الوسط

ينظم مهرجان السينما العربية مؤتمرا صحفيا، ظهر الخميس، للإعلان الرسمي عن تفاصيل دورته الأولى المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ المصرية في التاسع والعشرين من شهر أبريل المقبل.

وسيقام المؤتمر بحضور رئيسة شرف المهرجان الفنانة المصرية لبنى عبدالعزيز، ومواطنتها المخرجة السينمائية إيناس الدغيدي، رئيس لجنة التحكيم، وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان، وعدد كبير من نجوم وصناع السينما المصرية والعربية، إضافة إلى فريق عمل المهرجان، حسب بيان تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه.

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وقال الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، رئيس المهرجان، إن المؤتمر الصحفي سيشهد الإعلان عن أسماء المكرمين، وأعضاء لجان التحكيم، وتفاصيل مسابقاته المختلفة، والتي تشمل مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة، إإضافة إلى مسابقة أفلام الطلبة التي يوليها المهرجان اهتماما خاصا، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها مع عدد من المؤسسات الثقافية والهيئات السينمائية، والجهات الداعمة للمهرجان.

ومن المقرر الإعلان عن عناوين المهرجان وصفحاته على الوسائل المختلفة لتسهيل التواصل مع السينمائيين وصناع السينما في كل البلدان العربية، من أجل تلقي الأفلام المشاركة في دورته الأولى.