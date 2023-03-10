«أبل» تطلق أكبر تطبيق للموسيقى الكلاسيكية في العالم

القاهرة - بوابة الوسط

من المنتظر أن تشهد نهاية مارس إطلاق مجموعة «أبل» الأميركية تطبيق جديد يحمل اسم «أبل ميوزيك كلاسيكل»، سيضم أكبر مجموعة للموسيقى الكلاسيكية في العالم.

ومع خمسة ملايين مقطوعة موسيقية كلاسيكية، يمكن لهذا التطبيق أن ينافس التطبيقات القليلة المخصصة حصرا لهذا النوع من الموسيقى، خصوصا «إيداجيو» (Idagio)، وهو الاشتراك الوحيد حاليا في العالم لمقطوعات وحفلات الموسيقى الكلاسيكية (مع مليوني مقطوعة).

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وينطلق تطبيق «أبل ميوزيك كلاسيكل» في 28 مارس، وسيتيح «العثور بسرعة وسهولة على أي تسجيل في أكبر مجموعة عالمية للموسيقى الكلاسيكية، مع بحث محسن بالكامل»، حسب «فرانس برس».

كما يوفر التطبيق «إمكانية البحث عبر اسم المؤلف أو العمل أو قائد الأوركسترا، أو حتى عن طريق رقم الكتالوغ، من أجل العثور على تسجيلات محددة على الفور».

ويمكن للمستمعين «الاستمتاع أيضا بأفضل جودة صوت متاحة والتعرف مجددا على الكثير من الألحان بطريقة جديدة تماما عبر تجربة انغماسية مع الصوت المكاني».

محتويات التطبيق

سيحتوي التطبيق أيضا على ميزات أخرى بينها «السير الذاتية للملحن» و«أدلة متعمقة للكثير من الأعمال الرئيسية».

حتى الآن، بقيت الموسيقى الكلاسيكية متاحة ضمن عرض «أبل ميوزيك»، كما الحال بالنسبة لخدمات البث التدفقي الأخرى بينها سبوتيفاي.

وأوضحت «أبل» أن الاشتراك بخدمة «أبل ميوزيك» سيكون ضروريا للإفادة من التطبيق الجديد الذي سيكون متوفرا قريبا على الأجهزة العاملة بنظام «أندرويد».