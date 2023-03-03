جائزة غيرشوين تذهب إلى جوني ميتشل

القاهرة - بوابة الوسط

خلال أمسية احتفالية في واشنطن، أعربت مغنية موسيقى الفولك الكندية الشهيرة جوني ميتشل بعد تسلمها جائزة عن مجمل مسيرتها الطويلة.

وحصلت الفنانة (79 عاما) في مكتبة الـ«كونغرس» الأميركي في واشنطن على جائزة غيرشوين للأغنية الشعبية خلال الأمسية التي حضرها عدد من النجوم، كآني لينوكس وهيري هانكوك وسيندي لوبر وغراهام ناش وديانا كرول وأنجليك كيدجو.

- جوني ميتشل تحيي حفلة مفاجئة للمرة الأولى منذ عقدين

وقالت ميتشل على خشبة المسرح «ينتابني شعور بالتأثر الشديد»، مضيفة إن «أشخاصا كثرا مهمين لي حضروا الليلة، وكل واحد منهم مرتبط بفترة زمنية معينة من حياتي»، وفق «فرانس برس».

وخلال الحفلة، عزفت أسطورة موسيقى الفولك وغنت مع نجمة موسيقى الكانتري براندي كارلايل، 13 أغنية بينها بعض من أشهر أعمالها، مثل «إيه كايس أوف يو» و«بوث سايدز ناو». وأسعدت الجمهور بعزفها المنفرد على الغيتار الكهربائي على نغمات أغنية «جاست لايك ذيس تراين».

جوني ميتشل

وكانت جوني ميتشل التي عُرفت بمواهبها المتعددة، غناء وكتابة وتلحينا وعزفا، إضافة إلى الرسم، تعرضت العام 2015 لتمزق في الأوعية الدموية أصابها بالشلل الجزئي وحرمها القدرة على النطق لفترة من الوقت. وأدى ذلك إلى انكفائها عن الساحة الفنية، وباتت إطلالاتها نادرة، لكنها خضعت لإعادة تأهيل شاقة وأظهرت إرادة صلبة لتجاوز ما حصل لها.

وفي يوليو 2022 قدمت حفلة مفاجئة في مهرجان نيوبورت بشرق الولايات المتحدة، في أول عرض كامل تحييه منذ عقدين.

وكانت جوني ميتشل اسما رئيسيا في جيل مغني الفولك روك في الستينيات، مع أغنيات شهيرة مثل «بيغ يلو تاكسي»، وهو نشيد بيئي غنته الأحد، إضافة إلى «بوث سايدز، ناو» و«وودستوك».

كذلك، شكل الاحتفال فرصة للإشادة بجهود ميتشل المتعلقة بتعزيز انخراط المرأة في عالم الفن.

آني لينوكس

وقالت المغنية آني لينوكس خلال إطلالتها على السجادة الحمراء قبيل الأمسية، إن «جوني كانت أول امرأة تربطني علاقة بها كمغنية وكاتبة أغاني وامرأة مبدعة»، مضيفة «كانت تتمتع بجمال آسر مع فهم عميق للعالم».

وأشارت أنجيليك كيدجو من جانبها إلى أن «المجال الفني يهيمن عليه الرجال بصورة كبيرة، وكان علينا أن نجد مكانا فيه»، مضيفة ان «ميتشل وفرت مساعدة لنساء كثيرات في الولايات المتحدة وبقية أنحاء العالم».

وسبق لعدد من النجوم من أبرزهم بول سايمون وستيفي ووندر وبول مكارتني أن حصلوا على جائزة غيرشوين للأغنية الشعبية التي تحمل شهرة الأخوين جورج وإيرا غيرشوين.