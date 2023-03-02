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«نتفليكس» تنقل مباشرة عرضا لكريس روك قبل توزيع «الأوسكار»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 10:36 صباحا
«نتفليكس» تنقل مباشرة عرضا لكريس روك قبل توزيع «الأوسكار»
ويل سميث يصفع كريس روك على مسرح حفلة «الأوسكار» في هوليوود، 27 مارس 2022 (أ ف ب)
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تنقل «نتفليكس» مباشرة على الهواء قبل أسبوع من حفلة توزيع جوائز «الأوسكار» عرضا للفكاهي كريس روك، الذي تعرّض خلال تقديمه المناسبة الهوليوودية نفسها العام الفائت لصفعة من النجم ويل سميث. حسب ما أعلنت منصة البث التدفقي، الثلاثاء.

وقد يكون العرض، وهو أول نشاط تنقله «نتفليكس» مباشرة على الهواء، مناسبة ليتناول كريس روك بسخرية الاعتداء الذي تعرّض له من سميث أمام أنظار العالم كله خلال حفلة توزيع جوائز «الأوسكار»، وفق «فرانس برس».

وأبقت «نتفليكس» على التشويق قائما في شأن محتوى العرض الذي يقام، السبت، بعنوان «Selective Outrage» (غضب انتقائي).

لكن كريس روك ضمن عروضا له خلال جولة عالمية العام الفائت مجموعة نكات عن الصفعة التي شكلت حدثا بارزا. ومن غير المستبعد أن ينتهز كريس روك فرصة عرضه الذي يقام قبل أيام من حفلة توزيع جوائز «الأوسكار» لسنة 2023 في 12 مارس الجاري لتناول الموضوع مجددا على طريقته.

واعتلى ويل سميث خشبة مسرح «الأوسكار» في مارس 2022 وصفع روك بعد إطلاقه دعابة أغضبته عن شعر زوجته الممثلة جايدا بينكيت سميث التي تعاني داء الثعلبة المسبب لتساقط الشعر.

- بالفيديو: اعتذار جديد من ويل سميث لكريس روك

وامتنع الفكاهي يومها عن الادعاء على سميث، ولم يتطرق إطلاقا إلى هذا الحادث إلا في عروضه.

وقال نائب رئيس «نتفليكس» للبرامج الكوميدية روبي براو، في بيان «سيكون الرابع من مارس ليلة مرحة». وأضاف «هدفنا هو أن نوفّر لمشتركينا الأفضل في مجال العروض الكوميدية الفردية (ستاند آب)».

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