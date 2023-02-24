  • Alwasat News
Atwasat

حفلة الأوسكار: ريهانا ستؤدي أغنية «بلاك بانثر»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 فبراير 2023, 02:30 مساء
حفلة الأوسكار: ريهانا ستؤدي أغنية «بلاك بانثر»
ريهانا خلال تقديمها عرضا فنيا خلال الاستراحة في مباراة نهائي بطولة كرة القدم الأميركية (سوبر بول) في 12 فبراير 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

ستغني ريهانا في حفلة توزيع هذه الجوائز السينمائية الشهر المقبل، بعد أسابيع قليلة من عودتها اللافتة إلى الحفلات، وذلك حسبما أعلن منظمو الحدث الأرفع في السينما الأميركية.

وستؤدي نجمة البوب المولودة في باربادوس، في هذه الحفلة التي تقام في 12 مارس في هوليوود أغنيتها «ليفت مي أب» التي تتصدر السباق للفوز بجائزة أوسكار أفضل أغنية أصلية، والمأخوذة من فيلم البطل الخارق «بلاك بانثر: واكاندا فوريفر».

- ريهانا تعود إلى «سوبر بول».. وتكشف حملها بطفلها الثاني

كما تضم المنافسة في هذه الفئة أغنية «هولد ماي هاند» التي غنتها ليدي غاغا في «توب غن: مافريك»، و»ناتو ناتو» للمؤلف م. م. كيرافاني عن فيلم «آر آر آر»، وفق «فرانس برس».

وكانت ريهانا خطفت الأضواء قبل حوالى أسبوعين من خلال عرضها الفني خلال استراحة ما بين الشوطين في المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأميركية (سوبر بول)، بعد غياب عن العروض الحية استمر سبع سنوات.

وركزت الفنانة (35 عاما) خلال السنوات الأخيرة على علامتها التجارية لمستحضرات التجميل والملابس الداخلية، وقد باتت ثروتها تتخطى مليار دولار. كما أنجبت طفلها الأول في مايو 2022.

مباراة «سوبر بول» 
وأشعل شكل بطنها المستدير خلال عرضها في مباراة «سوبر بول» وسائل التواصل الاجتماعي، لتؤكد بعدها المغنية أنها حامل بطفلها الثاني.

لكنّها خيبت آمال معجبيها الذين كانوا يأملون بأن تقدّم ريهانا خلال عرضها الأخير مقتطفات من الألبوم الجديد الذي تتحدث عنه المغنية منذ سنوات.

وتشكل أغنية «ليفت مي أب» أول ترشيح لجوائز الأوسكار تحصل عليه ريهانا التي فازت خلال مسيرتها حتى اليوم بتسع جوائز «غرامي».

وستقام حفلة توزيع جوائز الأوسكار بنسختها الخامسة والتسعين، والتي سيقدمها جيمي كيميل، على مسرح دولبي في لوس أنجليس في 12 مارس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الاتحاد والمحلة في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الاتحاد والمحلة في «دورينا»
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والأولمبي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والأولمبي في «دورينا»
أوكرانيا تعلن تحضير هجوم مضاد مع مرور عام على بدء الغزو الروسي

أوكرانيا تعلن تحضير هجوم مضاد مع مرور عام على بدء الغزو الروسي
استئناف منافسات الدوري الليبي بعد سلسلة من العقوبات

استئناف منافسات الدوري الليبي بعد سلسلة من العقوبات
«الليبية للاستثمار»: لا إجراءات جديدة على أصول المؤسسة وأموالها في بلجيكا أو ضد رئيسها

«الليبية للاستثمار»: لا إجراءات جديدة على أصول المؤسسة وأموالها في بلجيكا أو ضد ...
هزة أرضية في مصر بقوة 4.1 يشعر بها سكان القاهرة

هزة أرضية في مصر بقوة 4.1 يشعر بها سكان القاهرة
في العدد 379: الأزمة تنتظر حلا خارج الصندوق.. وتراجع نفط ليبيا

في العدد 379: الأزمة تنتظر حلا خارج الصندوق.. وتراجع نفط ليبيا
الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا

الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا
مجلس الدولة يؤجل جلسة التصويت على التعديل الدستوري ومحتجون يطالبون برفضه

مجلس الدولة يؤجل جلسة التصويت على التعديل الدستوري ومحتجون يطالبون برفضه
وزير الرياضة: الاجتماع مع ممثلي الدرجة الأولى مثمر وأسعى للاتقاء بممثلي الدرجة الثانية

وزير الرياضة: الاجتماع مع ممثلي الدرجة الأولى مثمر وأسعى للاتقاء بممثلي الدرجة ...
مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية

مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية
الشريف الوافي: التعديل الدستوري معيب وأُقر دون نصاب.. ومجلس الدولة لم يعد يثق في «النواب»

الشريف الوافي: التعديل الدستوري معيب وأُقر دون نصاب.. ومجلس الدولة لم يعد يثق في...
كاريكاتير خيري - مخازن حكومية!

كاريكاتير خيري - مخازن حكومية!
المؤسسة العسكرية ودورها في وحدة كيان الأمة والدولة

المؤسسة العسكرية ودورها في وحدة كيان الأمة والدولة
سيارة مميزة من «كاديلاك» تجمع بين الفخامة والتطور (فيديو)

سيارة مميزة من «كاديلاك» تجمع بين الفخامة والتطور (فيديو)
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير الشعراء» (فيديو)

بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير ...
فرنسا تشهد أطول فترة انحباس للمطر على الإطلاق

فرنسا تشهد أطول فترة انحباس للمطر على الإطلاق
لنقي: إجراء الانتخاب التشريعية فقط من شأنه أن يعيدنا إلى المربع الأول

لنقي: إجراء الانتخاب التشريعية فقط من شأنه أن يعيدنا إلى المربع الأول
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
سعد لمجرد ينفي اغتصاب الشابة الفرنسية
سعد لمجرد ينفي اغتصاب الشابة الفرنسية
مها نصار تتزوج شقيق أمير كرارة في «سوق الكانتو»
مها نصار تتزوج شقيق أمير كرارة في «سوق الكانتو»
تساؤلات حول التأمين على الأعمال الفنية من التخريب أو السرقة
تساؤلات حول التأمين على الأعمال الفنية من التخريب أو السرقة
سعد لمجرد مهدد بالسجن 7 سنوات بتهمة الاغتصاب
سعد لمجرد مهدد بالسجن 7 سنوات بتهمة الاغتصاب
بعد إدانته بالاغتصاب.. السجن 16 عاما لهارفي واينستين
بعد إدانته بالاغتصاب.. السجن 16 عاما لهارفي واينستين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير......
غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز
غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز...
مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو
مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو...
الفنانة سلمى شريف والعلاج بالفن
الفنانة سلمى شريف والعلاج بالفن...
وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما
وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما...
المزيد
حفلة الأوسكار: ريهانا ستؤدي أغنية «بلاك بانثر»
حفلة الأوسكار: ريهانا ستؤدي أغنية «بلاك بانثر»...
في دورته الأولى.. مهرجان السينما العربية يحتفي بالزعيم وحياة الفهد وبوسي
في دورته الأولى.. مهرجان السينما العربية يحتفي بالزعيم وحياة......
السجن 20 سنة للنجم الأميركي «مستغل الأطفال»
السجن 20 سنة للنجم الأميركي «مستغل الأطفال»...
بعد إدانته بالاغتصاب.. السجن 16 عاما لهارفي واينستين
بعد إدانته بالاغتصاب.. السجن 16 عاما لهارفي واينستين...
سعد لمجرد مهدد بالسجن 7 سنوات بتهمة الاغتصاب
سعد لمجرد مهدد بالسجن 7 سنوات بتهمة الاغتصاب...
المزيد