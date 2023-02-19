«الإسكندرية للفيلم القصير»: عرض أفلام القسم الرسمي خارج المسابقة.. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض بعد ظهر الأحد، بقصر ثقافة الأنفوشي، أفلام القسم الرسمي خارج المسابقة، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، المقامة في الفترة من ١٦ حتى ٢٢ فبراير الجاري.

تضم قائمة أفلام القسم الرسمي خارج المسابقة 18 عملا، من دول مختلفة، وتعرض معظمها لأول مرة في أفريقيا والشرق الأوسط.

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1- فيلم «المأزق»، للمخرج البريتاني أموري رولاند، وتدور أحداثه حول بن وكارل اللذين يسرقان منزلا من أجل كسب العيش، ولكن يجدان نفسيهما في مواجهة مع إرنست مالك العقار.

2- فيلم «وحدة الدب»، للمخرج جريجوري ليكوك، وتدور أحداثه حول إروان الذي يقوم بتحصيل دين القمار من متهرب بتكليف من صاحب الحانة، في الوقت الذي تذكره فيه زوجته أن هذا يومه لتولي حضانة ابنتهما ليدرك أنها ليلة صعبة.

3- فيلم «دومار»، للمخرج السيبيادة كوهين، وتدور أحداثه حول مارياـ وهي امرأة أرجنتينية شابة، تنخرط في عالم الرجال، مثل مسابقات رعاة البقر، وتجد نفسها أمام اختيار صعب، وهي على أعتاب بطولة مهمة.

4- فيلم «الربيع اللعين»، للمخرج الإسباني رافائيل أرجونيس، وتدور أحداثه هو بلانكا وخوسيه، وهما مسنان يعيشان دون أقارب، في مبنى دون مصعد يقع في أحد أفقر الأحياء في المدينة. تفاجئهم بداية الجائحةـ وينتهي الحجر بعزلهم في المنزل، حيث يصابون بفيروس «كوفيد».

المخرج الصيني تشو شين

5- فيلم «الأولمبية» للمخرج الصيني تشو شين، وتدور أحداثه في العام 2040 حينما لم يعد لجسم الإنسان أسرار، ويستعد الرياضي مارت البالغ من العمر 23 عاما للأولمبياد المقبل، لكسر الرقم القياسي للجامايكي بوول الذي لم ينكسر منذ عقود.

6- فيلم «الأسنان الذهبية»، للمخرج على رضا كاظميبور، وتدور أحداثه حول ساهرة، لاجئة أفغانية في كندا، تصل إلى طبيب أسنان إيراني سابق، وعلى عتبة بابه تطلب المساعدة في نزع أسنان والدها الذهبية.

7- فيلم «ذكريات مكررة»، للمخرج سو مين بارك، وتدور أحداثه حول جونغ الذي يدرس في أوزبكستان، ويعمل كمقدم رعاية بدوام جزئي. ذات يوم، يتلقى مكالمة من صديقه ها- يونج يعرض عليه القيام بدور ابن رجل عجوز أعمى وأصم وتناول العشاء معه مقابل 100 دولار.

8- فيلم «لا يزال هناك غبار تحت الكونغو»، للمخرج الإسباني ر.روفنز، ويتحدث حول ديفيد وروبرتو، الصحفيان المتمركزان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اختبأوا من الحرب في ملجأ مليء بالأنقاض. هناك سيقابلون بادو، وهو طفل لا يخاف، وبفضل التصوير الفوتوغرافي، سيقيمون صداقه معه.

9- فيلم «هيمنجواي» للمخرجين غيث وليث العدوان، وتحكي قصته أنه في سبيل نشر كتابه الذي يلخص إنجازه المهني والفني، يتخذ نجيب قرارا يؤثر على علاقته بعائلته، فيتخلى عن برجه العاجي ويختلط بالمجتمع ويدرك أخطاءه السابقة.

10- فيلم «ليس غدا»، للمخرجة اليونانية أميريسا باستا، وتدور قصته حول ميشاليس الذي لم يكن لديه سوى 24 ساعة تقريبًا لإعادة النظر في حياته وتعويض أحبائه. في نفس الليلة يلتقي بفتاة، فيتمنى فقط ألا يأتي الصباح أبدًا.

سكوت هنصور

11- فيلم «سكوت هنصور»، للمخرج السويسري بينوا موني، ويتحدث عن أحداث غير متوقعة في موقع تصوير فيلم .هذا هو كل الأمر في بعض الأيام، وأحيانا يكون الأمر أسوأ.

12- فيلم «ماريان»، للمخرج الفرنسي جوليان جاسبار أوليفيري، ويتحدث حول ماريان، بطلة ليوم واحد، تجري مقابلة مع صحفية شابة. وعلى الرغم من كل سوء الفهم، فإنه يتم عقد لقاء قصير، واهي وإنساني.

13- فيلم «مثقل»، للمخرج الكوري شانج يونج أوه، وتدور قصته حول امرأة تستعيد حواسها ببطء وتجد نفسها في غرفة تخزين رطبة حيث تعزف الموسيقى الكلاسيكية. وقد أدركت أيضًا أنها تعرضت للاختطاف ويصبح الخوف مسيطرا عليها. فجأة يقترب منها رجل ويبدأ في الحديث بلغة غير مفهومة. الوضع برمته يرعب المرأة أكثر.

14- فيلم «عديم الفائدة»، للمخرجة راكيل غيريرو، وتدور أحداثه حول تيتو، فتى الحي الذي يضايقه الجميع دائمًا، ويحاول إثبات قيمته. ويجبره أصدقاؤه على ارتكاب سرقة لإكمال طقوس التأهل لينضم لهم.

15- فيلم «راحوا وخلوني»، للمخرجة ميساء المؤمن، وتحكي فتاة «أنها عندما كنت طفلة، كانت جدتي تحكي لي قصصًا عن الشوق وفقدان الأقارب أثناء الرحلات الصحراوية والرحلات البحرية. الآن أنا شخص بالغ، كلماتها أخيرًا منطقية بالنسبة لي».

16- فيلم «الأول»، للمخرج آدم هارتفينسكي، ويحكي قصة ماريسيا البالغة من العمر 40 عامًا، وتكتشف أن الطفل الذي تنتظره يعاني من عيب وراثي غير قابل للشفاء، وربما يموت عقب الولادة بفترة قصيرة. فتتخذ المرأة اليائسة قرارا صعبا.

17- فيلم « داخل وجوه سعيدة»، للمخرج المصري عمر الحلواني، ويحكي عن كريم المنكوب.

عرض أفلام القسم الرسمي خارج المسابقة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (خاص لـ بوابة الوسط)

عرض أفلام القسم الرسمي خارج المسابقة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (خاص لـ بوابة الوسط)