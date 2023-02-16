معرض غامر للحواس عن« سورويا» بقصر مدريد الملكي

القاهرة - بوابة الوسط

يُفتتح، الجمعة، بالقصر الملكي في مدريد معرض للرسام الإسباني خواكين سورويا، يضم بعض أعماله التي لم يسبق أن اطلع عليها الجمهور، ويتسم بطابع غامر بالكامل للحواس، إذ أن القاعات مغطاة كليا بشاشات «led»، فيما اعتُمدت في إحداها تقنية الواقع الافتراضي.

ويجمع معرض «سورويا من خلال الضوء» الذي يقام في إطار الذكرى المئوية لوفاة الرسام (1863-1923)، ويستمر إلى نهاية يونيو، 24 عملا أصليا، تتوزع على قاعتين للحواس، بالإضافة إلى تجربة لمدة سبع دقائق تقوم على الواقع الافتراضي ويضع خلالها الزائر الخوذة الخاصة، وفق «فرانس برس».

وفي قاعتي الحواس اللتين تمتد الشاشات من أرضيتيهما إلى سقفيهما مرورا بالجدران، تتوالى تباعا مئات المشاهد، منها ما يُظهر للزائر لوحات سورويا، فيما البعض الآخر عبارة عن صور فوتوغرافية ومقالات صحفية أو حتى كتابات شخصية، تترافق كلها مع الموسيقى.

ومن ثم يتيح المعرض للزائر الاطلاع على نحو 20 لوحة لم يسبق عرضها، بينها ما كان ضمن مجموعات خاصة، تتمحور على مواضيع كانت تهم سورويا، كرسوم الوجوه الملكية والعائلية، والحدائق والبحر والشاطئ.

طريقة تعبير

وفي رصيد «سورويا» الذي كان يوصف بـ«رسام الضوء» نحو 700 صورة لوجوه أشخاص غالبا ما كان يرسمها في الهواء الطلق، من بينهم أفراد عائلته وشخصيات، كالملك ألفونسو الثالث عشر الذي يضم المعرض لوحة تمثله.

وفي المحطة الأخيرة من المعرض، يضع الزائر خوذة الواقع الافتراضي، فينغمس فعليا في لوحة للفنان عن شاطئ مالفاروزا في فالنسيا (شرق إسبانيا).

- تأثير «فن ما قبل التاريخ» على أعمال بيكاسو في معرض جديد

وينقل الواقع الافتراضي أيضا الزائر إلى مرسم سورويا في منزله بمدريد، حيث يشعر بأنه وسط أدوات الرسم ومستلزماته على أنواعها.

وقالت مديرة هيئة التراث الوطني الإسبانية آنا دي لا كويفا، إن لسورويا «طريقته في التعبير عن ضوء البحر الأبيض المتوسط، وضوء الحدائق، والطريقة التي يقارب بها الموضوع كانت جديدة كليا في عصره، وشكلت ذروة الانطباعية».