الفنزويلي غوستافو دوداميل سيقود أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية في 2026

القاهرة - بوابة الوسط

يقود المايسترو الفنزويلي غوستافو دوداميل أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية اعتبارًا من العام 2026، في تطور لافت على صعيد حركة الانتقالات بقطاع الموسيقى، على ما أعلنت المؤسسة العريقة، الثلاثاء.

وكتب قائد الأوركسترا البالغ 42 عامًا عبر «تويتر»، «اليوم (الثلاثاء)، أتشرف بتعييني مديرًا فنيًا وموسيقيًا مستقبليًا لأوركسترا نيويورك الفيلهارمونية، وأن أسير على خطى غوستاف مالر وأرتورو توسكانيني وليونارد بيرنشتاين»، وفق «فرانس برس».

ويُعد غوستافو دوداميل من أفضل قادة الفرق الموسيقية في العالم وأحد أشهرهم، ويجمع حاليًا بين الإدارة الموسيقية لأوركسترا لوس أنجليس الفيلهارمونية (منذ العام 2009) وأوبرا باريس التي تسلم منصبه فيها العام 2021 بموجب عقد مدته ست سنوات.

غوستافو دوداميل، المدافع الشرس عن فكرة إتاحة الموسيقى على نطاق أوسع، وهو نجل عازف ترومبون ومدرّسة غناء، هو أحد أبرز ممثلي «إل سيستيما»، نظام الأوركسترا الوطني لشباب فنزويلا، وهو مشروع تعليمي شهير في الموسيقى الكلاسيكية تأسس العام 1975. ويُصنف دوداميل من أكثر قادة الأوركسترا موهبة في العالم؛ إذ يجيد ببراعة إدارة الفرق في عزف سيمفونية لماهلر أو لأداء مقطوعات من الثقافة الشعبية كموسيقى أفلام «حرب النجوم» أو «ويست سايد ستوري» لستيفن سبيلبرغ.

سوبربول

وقاد دوداميل أوركسترا لوس أنجليس للشباب سنة 2016 في دويتو مع «كولدبلاي» في حفلة الاستراحة ما بين الشوطين في نهائي بطولة كرة القدم الأميركية (سوبربول)، وهو الحدث السنوي الأكثر مشاهدة على التلفزيون في الولايات المتحدة.

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ومع هذا التعاقد الذي سيقود بموجبه المايسترو غوستافو دوداميل اعتبارا من 2026 أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية، تقدم هذه المؤسسة الموسيقية الأقدم في الولايات المتحدة (أُنشئت العام 1842)، من جديد طموحاتها بعد ورشة تجديد مقرها، قاعة ديفيد غيفن في مركز لينكولن، التي بلغت قيمتها 550 مليون دولار.

ويُتوقع أن يبدأ دوداميل بقيادة الأوركسترا اعتبارًا من موسم 2026-2027، بموجب عقد مبدئي مدته خمس سنوات، كمدير فني وموسيقي، وسيتولى مهام نائب المدير الموسيقي في نيويورك العام 2025، خلال موسمه الأخير في لوس أنجليس. لكن قبل ذلك الحين، سيدير دوداميل أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية كضيف لمدة ثلاث حفلات في مايو.