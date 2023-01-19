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عودة أفلام «مارفل» إلى الصين للمرة الأولى منذ 2019

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 يناير 2023, 04:06 مساء
عودة أفلام «مارفل» إلى الصين للمرة الأولى منذ 2019
هواة للسينما يرتدون زي شخصية الرجل الحديدي من فيلم «أفنجرز» خلال الترويج للعمل في بكين، 19 أبريل 2015 (أ ف ب)
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بعد نحو أربع سنوات من الغياب، تعود أفلام «مارفل» إلى دور السينما في الصين، وفق ما أعلنت شركة الإنتاج الأميركية، الأربعاء، في نبأ سار لمحبي سلسلة الأفلام هذه في الصين.

وغابت أفلام الأبطال الخارقين من عالم «مارفل»، التي تحظى بشعبية كبيرة في الدولة الآسيوية العملاقة، عن دُور السينما الصينية منذ طرح فيلم «Spider-Man: Far from Home» (سبايدر مان: فار فروم هوم) في يوليو 2019، وفق «فرانس برس».

وتقتصر الأذونات الصينية للعرض السينمائي للأفلام الأجنبية في الصالات المحلية على بضع عشرات من الأفلام الروائية سنويا.

وللحصول على ترخيص في السوق الصيني الضخم، تأخذ استوديوهات هوليوود في بعض الأحيان على عاتقها قص بعض المشاهد التي تعتبرها السلطات شديدة العنف أو تنطوي على عري أو على حساسية سياسية.

وأعلنت استوديوهات «مارفل» المملوكة لشركة «ديزني» الأميركية العملاقة، الثلاثاء، إطلاق فيلم «بلاك بانثر: واكاندا فوريفر» بالصين في 7 فبراير.

وستطرح بعد ذلك بعشرة أيام فيلمها الأخير «أنت-مان أند ذي واسب كوانتومانيا»، على ما أوضحت «مارفل» عبر صفحتها على شبكة «ويبو» الاجتماعية.

وعلق أحد مستخدمي الإنترنت في الصين، الأربعاء، «هذا الأمر لا يُصدق [...] لقد اشتقت إلى عالم مارفل كثيرا».

كانت دور السينما، مثل أماكن الترفيه الأخرى، من بين المواقع الأولى التي أُرغمت على إغلاق أبوابها في الصين مع تفشي وباء «كوفيد-19».

وأعيد فتح الصالات السينمائية لكن مع قيود مشددة على صعيد عدد المتفرجين لتجنب انتشار العدوى، وهو ما لم يشجع الصينيين على الذهاب إلى دور السينما.

- «ديزني» تكشف مجموعة من أفلام «مارفل» خلال «كوميك-كون»

يمثل رفع معظم القيود الصحية في الصين الشهر الماضي عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية في البلاد.

ويُعرض فيلم «أنت-مان أند ذي واسب كوانتومانيا» في دور العرض الصينية باليوم نفسه لطرحه في الصالات الأميركية.

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