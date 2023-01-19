وفاة الموسيقي الفرنسي مارسيل زانيني عن 99 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

توفي الموسيقي الفرنسي مارسيل زانيني، أحد أبرز الأسماء في موسيقى الجاز الفرنسية، الأربعاء، عن 99 عاما بمستشفى في باريس، حسبما أعلن نجله لوكالة «فرانس برس».

ومارسيل زانيني مولود في السابع من سبتمبر 1923 في إسطنبول لوالد فرنسي إيطالي وأم يونانية. وغادر تركيا العام 1930 متجها نحو مارسيليا في جنوب فرنسا.

وبدأ زانيني يعزف على آلتي الكلارينيت والساكسفون، فيما تأثر بالنجاح الذي شهدته موسيقى الجاز بعد الحرب، بمنطقة سان جيرمان دي بري في باريس.

وغادر العام 1954 إلى نيويورك، حيث شهد مدى أربع سنوات أعمالا لأبرز الأسماء في المجال الموسيقي آنذاك، ومنهم تشارلي باركر وجون كولتراين ولويس أرمسترونغ وبيلي هوليداي.

ومن أشهر أعماله أغنية «تو فو أو تو فو با» (Tu veux ou tu veux pas) التي هي نسخة فرنسية من أغنية «نيم فيم كي ناو تيم» (Nem vem que não tem) للبرازيلي ويلسون سيمونال.

وبقي زانيني ملتزما بموسيقى الجاز التي كانت أول ما أحبه، رغم أنه أصبح ثريا ومشهورا وممثلا سينمائيا. وأدى على خشبة المسرح عروضا مختلفة حتى نهاية العام 2010.