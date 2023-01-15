انطلاق «بين الأمواج» في «سينماتك» طنجة بالمغرب

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت عروض الفيلم الروائي «بين الأمواج» للمخرج الهادي أولاد محند، الأربعاء، في «سينماتك» طنجة بالمغرب، استمرارا لعروض الفيلم التجارية التي انطلقت منذ الشهر الماضي.

وحصد الفيلم أخيرًا 4 جوائز، ثلاث منها في مهرجان «الدار البيضاء للفيلم العربي» وهي كالتالي: أفضل ممثل (سمير قواسمي)، وأفضل سيناريو وجائزة لجنة التحكيم إلى جانب جائزة أسبوع النقاد للفيلم الروائي الطويل بمهرجان «أيام قرطاج السينمائية»، وفقا لبيان.

شهد «بين الأمواج» عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان «تالين بلاك نايتس» في إستونيا، وعرضه الأول في العالم العربي في مهرجان «البحر الأحمر السينمائي الدولي»، كما شارك في عدة مهرجانات دولية من بينها مهرجان «مالمو للسينما العربية» بالسويد ومهرجان «عمّان السينمائي الدولي».

تدور أحداث الفيلم في منتصف التسعينيات، في قرية صغيرة شمال المغرب، حيث يصاب «فؤاد»، الموظف الوحيد في مكتب البريد، بمرض عصبي يقلب مجرى حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب. حياة جديدة تبدأ بالنسبة لـ«فؤاد» وزوجته وأولادهما. ستغمر منزلهم مشاعر الحب والحزن والذكريات. عندما يختفي «فؤاد» رويدًا رويدًا، يلتف أفراد الأسرة حول بعضهم بعضا. بمرور الزمن تظهر الجراح أكثر فأكثر، لكن الرغبة في الحياة تبقى أقوى.

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مشروع «بين الأمواج» حصد العديد من الجوائز من «منصة الجونة السينمائية»، منها الجائزة الكبرى وأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج. الفيلم من تأليف وإخراج الهادي أولاد محند، ويشارك في بطولته سمير قواسمي، لبنى أزابال، السيد العلمي وجلال قريوا، وإنتاج شركة «Kasbah Films» كريم الدباغ، وتتولى «MAD Solutions» مهام التوزيع في العالم العربي.