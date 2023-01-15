  • Alwasat News
Atwasat

انطلاق «بين الأمواج» في «سينماتك» طنجة بالمغرب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 03:31 مساء
انطلاق «بين الأمواج» في «سينماتك» طنجة بالمغرب
مشهد من فيلم «بين الأمواج» (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

بدأت عروض الفيلم الروائي «بين الأمواج» للمخرج الهادي أولاد محند، الأربعاء، في «سينماتك» طنجة بالمغرب، استمرارا لعروض الفيلم التجارية التي انطلقت منذ الشهر الماضي.

وحصد الفيلم أخيرًا 4 جوائز، ثلاث منها في مهرجان «الدار البيضاء للفيلم العربي» وهي كالتالي: أفضل ممثل (سمير قواسمي)، وأفضل سيناريو وجائزة لجنة التحكيم إلى جانب جائزة أسبوع النقاد للفيلم الروائي الطويل بمهرجان «أيام قرطاج السينمائية»، وفقا لبيان.

شهد «بين الأمواج» عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان «تالين بلاك نايتس» في إستونيا، وعرضه الأول في العالم العربي في مهرجان «البحر الأحمر السينمائي الدولي»، كما شارك في عدة مهرجانات دولية من بينها مهرجان «مالمو للسينما العربية» بالسويد ومهرجان «عمّان السينمائي الدولي».

تدور أحداث الفيلم في منتصف التسعينيات، في قرية صغيرة شمال المغرب، حيث يصاب «فؤاد»، الموظف الوحيد في مكتب البريد، بمرض عصبي يقلب مجرى حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب. حياة جديدة تبدأ بالنسبة لـ«فؤاد» وزوجته وأولادهما. ستغمر منزلهم مشاعر الحب والحزن والذكريات. عندما يختفي «فؤاد» رويدًا رويدًا، يلتف أفراد الأسرة حول بعضهم بعضا. بمرور الزمن تظهر الجراح أكثر فأكثر، لكن الرغبة في الحياة تبقى أقوى.

- الأربعاء.. «بين الأمواج» ينطلق تجاريا بموطنه في المغرب

مشروع «بين الأمواج» حصد العديد من الجوائز من «منصة الجونة السينمائية»، منها الجائزة الكبرى وأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج. الفيلم من تأليف وإخراج الهادي أولاد محند، ويشارك في بطولته سمير قواسمي، لبنى أزابال، السيد العلمي وجلال قريوا، وإنتاج شركة «Kasbah Films» كريم الدباغ، وتتولى «MAD Solutions» مهام التوزيع في العالم العربي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إعلان حالة الكارثة الكبرى في كاليفورنيا بسبب الطقس السيئ وأمطار جديدة متوقعة

إعلان حالة الكارثة الكبرى في كاليفورنيا بسبب الطقس السيئ وأمطار جديدة متوقعة
حفيد مانديلا يحدث أزمة سياسية في افتتاح الـ«شان» واتحاد الكرة المغربي يندد

حفيد مانديلا يحدث أزمة سياسية في افتتاح الـ«شان» واتحاد الكرة المغربي يندد
مصر: اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة بالأقصر

مصر: اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة بالأقصر
«كلاسيكو الأرض» في ضيافة السعودية على السوبر الإسباني.. الأحد

«كلاسيكو الأرض» في ضيافة السعودية على السوبر الإسباني.. الأحد
اختفاء 10% من غابات هندوراس

اختفاء 10% من غابات هندوراس
إطلاق اسم منصور الكيخيا على المعهد الدبلوماسي في طرابلس

إطلاق اسم منصور الكيخيا على المعهد الدبلوماسي في طرابلس
شاهد في «هذا المساء».. خلافات النشيد والعلم تشوش على التحضير للمصالحة

شاهد في «هذا المساء».. خلافات النشيد والعلم تشوش على التحضير للمصالحة
برايتون يعمق جراح ليفربول ويهزمه بثلاثية في الدوري الإنجليزي

برايتون يعمق جراح ليفربول ويهزمه بثلاثية في الدوري الإنجليزي
تحذيرات من «فيضانات كارثية» متوقعة في كاليفورنيا بسبب عاصفة جديدة

تحذيرات من «فيضانات كارثية» متوقعة في كاليفورنيا بسبب عاصفة جديدة
الحرب في أوكرانيا والاختلال المناخي والعولمة المتعثرة.. قضايا على طاولة منتدى دافوس

الحرب في أوكرانيا والاختلال المناخي والعولمة المتعثرة.. قضايا على طاولة منتدى ...
25 عملية قسطرة دماغية مُعقدة في مستشفى معيتيقة على يد جراح من بريطانيا

25 عملية قسطرة دماغية مُعقدة في مستشفى معيتيقة على يد جراح من بريطانيا
كاريكاتير خيري - القطاع العام في ليبيا

كاريكاتير خيري - القطاع العام في ليبيا
للمرة الأولى.. العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي

للمرة الأولى.. العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي
المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في افتتاح مباريات «الشان»

المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في افتتاح مباريات «الشان»
مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط مطلوب بقضية الوقود المغشوش

مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط مطلوب بقضية الوقود ...
الخارجية الأميركية ترفض التعليق على زيارة مدير «سي آي إيه» لليبيا.. وتنفي عقد اجتماع واشنطن

الخارجية الأميركية ترفض التعليق على زيارة مدير «سي آي إيه» لليبيا.. وتنفي عقد ...
الجيش الروسي يشيد بـ«شجاعة» قوات مجموعة فاغنر في سوليدار الأوكرانية

الجيش الروسي يشيد بـ«شجاعة» قوات مجموعة فاغنر في سوليدار الأوكرانية
الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة

الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
جبارة يحاضر عن التغيرات السياسية وأثرها على بنية الهوية الليبية
جبارة يحاضر عن التغيرات السياسية وأثرها على بنية الهوية الليبية
ماذا حذف الأمير هاري من مذكراته؟
ماذا حذف الأمير هاري من مذكراته؟
مؤلف الأغاني فوغرتي يستعيد حقوقه بعد 50 عاما من «النضال»
مؤلف الأغاني فوغرتي يستعيد حقوقه بعد 50 عاما من «النضال»
مصر: اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة بالأقصر
مصر: اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة بالأقصر
«ذي لاست أوف أس» من ألعاب الفيديو إلى الشاشة
«ذي لاست أوف أس» من ألعاب الفيديو إلى الشاشة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد مغادرته «أمير الشعراء».. الفلسطينية لامار مرعب تغني «التفات» للشاعر الليبي عبدالسلام أبوحجر (فيديو)
بعد مغادرته «أمير الشعراء».. الفلسطينية لامار مرعب تغني ......
وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم
وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم...
الليبية فاطمة مفتاح بالخيرات تتأهل لمرحلة البث المباشر لبرنامج «أمير الشعراء» (فيديو)
الليبية فاطمة مفتاح بالخيرات تتأهل لمرحلة البث المباشر ......
مصر تودع «عميد المترجمين».. وفاة محمد عناني عن 84 عاما
مصر تودع «عميد المترجمين».. وفاة محمد عناني عن 84 عاما...
وفاة باربرا والترز.. أول امرأة تقدم نشرة أخبار مسائية في الولايات المتحدة
وفاة باربرا والترز.. أول امرأة تقدم نشرة أخبار مسائية في ......
المزيد
انطلاق «بين الأمواج» في «سينماتك» طنجة بالمغرب
انطلاق «بين الأمواج» في «سينماتك» طنجة بالمغرب...
علي عوين يكشف حقيقة وقف المشاركة الليبية في معرض القاهرة للكتاب
علي عوين يكشف حقيقة وقف المشاركة الليبية في معرض القاهرة ......
حنان مطاوع تبدأ تصوير مسلسل «هابي هالوين» (صور)
حنان مطاوع تبدأ تصوير مسلسل «هابي هالوين» (صور)...
«ذي لاست أوف أس» من ألعاب الفيديو إلى الشاشة
«ذي لاست أوف أس» من ألعاب الفيديو إلى الشاشة...
مصر: اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة بالأقصر
مصر: اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة بالأقصر...
المزيد