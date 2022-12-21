الأربعاء.. «بين الأمواج» ينطلق تجاريا بموطنه في المغرب

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق الفيلم الروائي «بين الأمواج» للمخرج الهادي أولاد محند، في دور العرض بموطنه المغرب، ابتداءً من الأربعاء، وذلك في أعقاب جولة عروضه الناجحة إذ حصل أخيرًا على 4 جوائز ثلاثة منها في مهرجان «الدار البيضاء للفيلم العربي» وهي أفضل ممثل (سمير قواسمي) وأفضل سيناريو وجائزة لجنة التحكيم إلى جانب جائزة أسبوع النقاد للفيلم الروائي الطويل بـ«أيام قرطاج السينمائية».

وسبق له الفوز بالعديد من الجوائز الدولية من بينها جائزتان من مهرجان «الفيلم العربي» في روتردام، هما جائزة الجمهور وأفضل ممثلة (لبنى أزابال)، وجائزة الجمهور من مهرجان «سبيلت لسينما البحر المتوسط» وجائزة أفضل عمل أول وجائزة سيني كلوب من «المهرجان الوطني للفيلم» بطنجة، والجائزة الكبرى لمهرجان «السينما» بنيس الفرنسية، وفقًا لبيان.

مشاعر الحب

شهد «بين الأمواج» عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان «تالين بلاك نايتس» في إستونيا، وعرضه الأول في العالم العربي في مهرجان «البحر الأحمر السينمائي الدولي»، كما شارك في عدة مهرجانات دولية من بينها مهرجان «مالمو للسينما العربية» بالسويد ومهرجان «عمان السينمائي الدولي».

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تدور أحداث الفيلم في منتصف التسعينيات، بقرية صغيرة شمال المغرب، حيث يصاب فؤاد، الموظف الوحيد في مكتب البريد، بمرض عصبي يقلب مجرى حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب، حياة جديدة تبدأ بالنسبة لفؤاد وزوجته وأولادهما، ستغمر منزلهم مشاعر الحب والحزن والذكريات، عندما يختفي فؤاد رويدًا رويدًا، يلتف أفراد الأسرة حول بعضهم البعض، بمرور الزمن تظهر الجراح أكثر فأكثر، لكن الرغبة في الحياة تبقى أقوى.

الفيلم من تأليف وإخراج الهادي أولاد محند، ويشارك في بطولته سمير قواسمي، لبنى أزابال، السيد العلمي وجلال قريوا، وإنتاج شركة «Kasbah Films» كريم الدباغ، وتتولى MAD Solutions مهام التوزيع في العالم العربي.