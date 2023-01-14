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مزاد باريسي على غلاف أصلي لمجلد «تان تان»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 يناير 2023, 11:22 صباحا
مزاد باريسي على غلاف أصلي لمجلد «تان تان»
مديرة آر كوريال في بلجيكا فينسيان دو ترو إلى جانب لرسم الأصلي لغلاف مجلّد قصة «تان تان في الولايات المتحدة»، في بروكسل بتاريخ 11 يناير 2023 (أ ف ب)
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فيما يُتوقَّع أن تُسجّل عملية بيعه رقما قياسيا، يطرح في مزاد باريسي «الرسم الأصلي» لغلاف مجلّد قصة «تان تان في الولايات المتحدة» الشهيرة، والذي أنجزه الفنان إيرجيه العام 1942.

ويحظى هذا الرسم بشهرة عالمية، ويظهر فيه أحد زعماء الهنود الحمر في الولايات المتحدة يرتدي لباسا تقليديا ويشير بإصبعه نحو «تان تان» المُقيّد على أحد العواميد، فيما يلوّح بفأس يمكسها بيده الأخرى.

ويزيّن الرسم منذ 80 عاما غلاف المجلّد الثالث من سلسلة مغامرات المراسل الصحفي البلجيكي الشاب، والذي يُعد أحد أكثر كتب السلسلة مبيعا في الولايات المتحدة، وفق «فرانس برس».

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وتعود النسخة الأصلية التي ستطرحها دار «آر كوريال» للبيع وتعرضها حتى مساء السبت في أحد مقراتها ببروكسل، إلى العام 1942.

وفي تلك المرحلة، كانت قصة «تان تان في الولايات المتحدة» قد صدرت منذ عشر سنوات، لكنها لم تُنشر سوى بالأبيض والأسود.

وجرى اختيار هذا الرسم المُنجز بالحبر الهندي لأول إصدار ملوّن للكتاب الذي نُشر العام 1946.

ويُراوح السعر التقديري للرسم الذي يعرضه للبيع، الشهر المقبل، هاوي جمع بلجيكي لم تُذكر هويته، «بين 2.2 و3.2 مليون يورو»، حسب دار «آر كوريال» الفرنسية التي تعرّف عن نفسها بأنها الجهة الأبرز في تنظيم مزادات تتمحور على أعمال فنية من قصص مصوّرة.

وفي يناير 2021 ، أعلنت الدار أن رسما للفنان إيرجيه أعدّه العام 1936 لغلاف أحد مجلدات مغامرات «تان تان» بعنوان «زهرة اللوتس الأزرق» حقق رقما قياسيا إذ بيع مقابل مبلغ 3.2 مليون يورو متضمنا النفقات.

وبيع الرسم الخاص بغلاف مجلّد «المستكشفون على سطح القمر» العام 2016 مقابل 1.55 مليون يورو.

أسلوب انسيابي
وتقول مديرة «آر كوريال» في بلجيكا فينسيان دو ترو إنّ هذا العمل «بين الرسومات التي تنتمي إلى تاريخ الفن»، معتبرةً أنّ «إيرجيه يمثل إلى جانب ماغريت أهم اسمين في عالم الفن البلجيكي».

ويشكل الرسم أبرز عمل سيُطرح للبيع في باريس بتاريخ العشر من فبراير. وتقول دو ترو إنّ «حجمه أكبر من الرسوم السابقة، وتفاصيله مثيرة للإعجاب بصورة أكبر»، وفق «فرانس برس».

كذلك، يمثل الرسم حسب المتخصصة في المجال مثالا مذهلا على الأسلوب الانسيابي لإيرجيه، واسمه الحقيقي جورج ريمي (1907- 1983). وروّجت لهذا الأسلوب مجموعة من الرسامين البلجيكيين الذين ينتمون إلى الجيل نفسه.

وكان الرسم قد عُرض العام 2009 في باريس والعام 2010 وفي لوزان (سويسرا). وأكدت مديرة «آر كوريال» أنه «مُوثّق وأصلي».

وقبل عامين، أثار بيع رسم غلاف «زهرة اللوتس الأزرق» غضب رجل الأعمال البريطاني نك رودويل الذي يملك حقوق سلسلة قصص «تان تان» المصوّرة، وهو الزوج الثاني لفاني فلامينك، أرملة إيرجيه.

زهرة اللوتس الأزرق
وبيع الرسم الشهير لـ«زهرة اللوتس الأزرق» والذي يظهر «تنينا أسود» على خلفية حمراء لأفراد من عائلة كاسترمان، الذين أكدوا أنّ والدهم «جان بول» قد حصل على الرسم «كهدية» من إيرجيه خلال عشاء عائلي العام 1930.

وكان جان بول الذي أصبح في ما بعد مديرا لدار نشر «كاسترمان»، يبلغ حينها 7 سنوات. ويُعتقد أن الطفل طوى الرسم إلى ستة أجزاء واحتفظ به في درج مدى عقود. واتهم رودويل عائلة كاسترمان بعدم إعادة الرسم لمالكيها الأصليين.

إلا أنّ التوتر بين الجهتين زال، وكان مالكو حقوق إيرجيه سعداء بالرقم الذي بيع حققته عملية بيع الرسم، حسب «دو ترو» التي تؤكد أنّ «الجميع سعداء لأنّ سوق المزادات يُبرز قيمة تان تان».

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