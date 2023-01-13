متجاوزا أوباما.. بيع 1.4 مليون نسخة من كتاب الأمير هاري في يوم

القاهرة - بوابة الوسط

حطم كتاب «سبير» للأمير هاري الرقم القياسي لمبيعات دار «بنغوين راندوم هاوس»، إذ بيعت 1.4 مليون نسخة منه باللغة الإنجليزية، في اليوم الأول على طرحه في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا.

ونُشر الكتاب الذي تصدر عناوين الأخبار عند طرحه، الثلاثاء، تزامنا مع عرض أربع مقابلات ترويجية أجراها دوق ساسكس مع مؤسسات إعلامية كبرى، وفق «فرانس برس».

- طرح مذكرات الأمير هاري في أسواق المملكة المتحدة

وتجاوزت المبيعات الرقم القياسي السابق، الذي حققته منشورات دار «بنغوين راندوم هاوس» غير الخيالية، والذي كان مسجلا لكتاب مذكرات الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، بعنوان «الأرض الموعودة».

وبيع من كتاب أوباما هذا 887 ألف نسخة في الولايات المتحدة وحدها، في أول يوم له في الأسواق العام 2020.

الطبعة الفرنسية

وفي فرنسا، استُنفدت كامل النسخ في الطبعة الفرنسية الأولى من كتاب الأمير هاري والتي بلغت 210 آلاف، وتقرر طبع 130 ألف نسخة إضافية، وفق ما أفادت دار النشر فايار.

وأشارت دار فايار إلى أن الطلب من المكتبات على كتاب الأمير هاري كان أعلى بنحو 20% من الطلب على مذكرات أوباما الرئاسية.

ومن الادعاءات الواردة في الكتاب، قال الأمير هاري إن شقيقه الأمير وليام طرحه أرضا خلال مشادة بينهما سنة 2019، كما أشار إلى أنه وشقيقه طلبا من والدهما الملك تشارلز الثالث ألا يتزوج من كاميلا.

الحرب في أفغانستان

وقال العسكري السابق (38 عاما) إنه قتل 25 مقاتلا من حركة طالبان خلال فترة خدمته في أفغانستان، ما أثار إدانة من جهات عسكرية ومن طالبان.

وكانت أجزاء كبيرة من الكتاب تسربت على نطاق واسع الأسبوع الماضي، لكن محتوياته استمرت في إشغال الرأي العام واستحوذت على حيز مهم من النقاش على وسائل الإعلام.

وأشارت رئيسة دار «راندوم هاوس غروب» جينا سنتريلو في بيان إلى أن «سبير» كان أكثر بكثير من مجرد كتاب مذكرات لشخص مشهور.

وقالت إن «سبير قصة شخص ربما اعتقدنا أننا نعرفه بالفعل، لكن بات يمكننا حقا أن نفهم الأمير هاري من خلال كلماته».

وأضافت «بالنظر إلى هذه المبيعات غير العادية في اليوم الأول، يتفق القراء بوضوح على أن (سبير) كتاب يجب قراءته، وهو كتاب نفخر بنشره».