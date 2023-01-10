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طرح مذكرات الأمير هاري في أسواق المملكة المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 يناير 2023, 10:36 صباحا
طرح مذكرات الأمير هاري في أسواق المملكة المتحدة
الأمير هاري وميغن ماركل في لندن، 11 مارس 2019 (أ ف ب)
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بعد أشهر من الترقب تخللتها حملة دعائية متواصلة، طُرحت، الثلاثاء، مذكرات الأمير هاري «spare» (البديل) في أسواق المملكة المتحدة، ما قد يتسبب في مزيد من الإرباك للعائلة المالكة.

وأبقت بعض المتاجر البريطانية أبوابها مفتوحة حتى وقت متأخر من الليل لطرح أبرز كتاب يتناول العائلة المالكة منذ نشر «ديانا: هير ترو ستوري» العام 1992 الذي تعاونت فيه والدة هاري الأميرة ديانا مع أندرو مورتون، وفق «فرانس برس».

وتزامنت مذكرات هاري مع أربع مقابلات تلفزيونية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة التي يقيم فيها الأمير مع زوجته ميغان.

وفي متجر لبيع الكتب بمحطة قطار فكتوريا في لندن، عُرضت نسخ من الكتاب على الرفوف.

وكان كريس إيمافيدون، وهو رئيس جمعية خيرية تعليمية، بين الأوائل الذين اشتروا المذكرات، وأعرب عن رغبته في معرفة المزيد عن حياة هاري «منه شخصيا». وقال: «أنا حريص جدا على قراءة ما كتبه هاري في شأن ما مر به».

أما سارة ناكانا (46 عاما) العاملة في المجال العقاري والتي ارتادت المتجر لشراء الكتاب، فقالت: «أريد أن أسمع قصته منه، لأنني في هذه المرحلة أشعر بأن وسائل الإعلام البريطانية تدفع البريطانيين إلى اتخاذ موقف متطرّف ضد الأمير هاري».

تراجع الشعبية
وتخشى العائلة المالكة وتحديدا الأمير وليام والأب الملك تشارلز الثالث من الأجزاء الأخرى المحرجة في الكتاب، إذ أن الصحافة البريطانية تحرص على انتقاء مزاعم هاري بدقة كبيرة.

ويبدو أن زوجة والده على استعداد لخوض مرحلة صعبة بعدما هاجمها هاري في مقابلة له مع شبكة «سي بي إس» الأميركية. وقال إن بعض تفاصيل المحادثات الخاصة التي نُشرت في وسائل الإعلام «لم تكن لتتسرب من أحد» سوى كاميلا، واصفا إياها بـ«الشريرة».

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وفي حال كانت رغبة هاري وميغان في إثارة تعاطف البريطانيين، قد أتى تأثير ما فعلاه معاكسا أقله في المملكة المتحدة، إذ أشارت استطلاعات أُجريت أخيرا إلى تراجع في شعبيتهما.

ولفت استطلاع أجرته «يوغوف» إلى أن 64% من البريطانيين لديهم صورة سلبية عن هاري، في أقل تصنيف له على الإطلاق. أما النتائج الخاصة بشعبية ميغان ماركل فأتت سلبية أيضا.

رغبة في التقرب من وليام وتشارلز
ورغم الترويج الكبير الذي حظي به الإعلان عن الحلقة قبل أيام من بثها، شاهد مقابلة هاري عبر «إي تي في» نحو 4.1 مليون شخص فقط، حسب ما أظهرت أرقام رسمية.

وخلال المقابلة، أصر دوق ساسكس على أنه وزوجته المختلطة الأعراق، لم يتّهما مطلقا العائلة المالكة بالعنصرية عقب تعليقات طالت لون بشرة ابنهما المنتظر حينها.

وقال هاري: «لم أوجه هذه الاتهامات لهم، بل الصحافة البريطانية هي التي نقلت ذلك عن لساني»، مضيفا أن ميغان بدورها لم تصف أفراد العائلة المالكة بـ«العنصريين».

واعترف الأمير هاري خلال المقابلة مع «إي تي في» بأنه «ربما كان متعصبا» قبل أن يتعرف إلى ميغان، واتهم وليام وزوجته كيت بعدم منحها فرصة مطلقا.

ويؤكد هاري رغبته في التقرب من والده وشقيقه، رغم أن التواصل معهما مقطوع، مشيرا إلى أن المسؤولية تقع عليهما. ورفض تأكيد ما إذا كان سيحضر تتويج الملك تشارلز الثالث في مايو أم لا.

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