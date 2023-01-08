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مقابلات تلفزيونية عدة للأمير هاري تزامنا مع صدور مذكراته

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 يناير 2023, 02:00 مساء
مقابلات تلفزيونية عدة للأمير هاري تزامنا مع صدور مذكراته
صورة غلاف النسخة الإسبانية من مذكرات هاري في إسبانيا، 5 يناير 2023 (أ ف ب)
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مع تسريب معلومات عن محتوى مذكرات الأمير هاري بشكل مبكر وعدة مقابلات صحفية مرتقبة، يثير هذا الكتاب تشويقا يتجاوز حدود المملكة المتحدة ويزيد من الخلافات داخل العائلة الملكية قبل أربعة أشهر من تتويج الملك تشارلز الثالث.

فبعد ما كشف عن محتوى كتاب «سبير» (Spare)، الذي طُرح للبيع خطأ، الخميس، في إسبانيا، تُبث مقابلة مع الأمير هاري، الأحد، عند الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش عبر محطة «آي تي في» البريطانية فيما تبث محطة «سي بي إس» الأميركية مقابلة أخرى. أما محطة «إيه بي سي» الأميركية فتبث مقابلة ثالثة، غدا الإثنين، وفق «فرانس برس».

في مقتطفات من هذه المقابلات، يجدد الأمير هاري عزمه على «التصالح» مع عائلته، ويأمل في «إعادة العلاقات» مع والده وشقيقه الأمير وليام، وريث العرش، شرط «تحديد المسؤوليات» عن أمور سابقة، لا سيما مغادرته المملكة المتحدة مع زوجته ميغان ماركل للإقامة في كاليفورنيا العام 2020.

إلا أن الأمل في حصول تقارب ضئيل جدا قبل أربعة أشهر على تتويج الملك تشارلز الثالث، إذ أن هاري لا يوقر أحدا في مذكراته التي تصدر رسميا، الثلاثاء، وخصوصا شقيقه الذي سبق وانتقده في المسلسل الوثائقي «هاري أند ميغان» الذي عرضته «نتفليكس» في ديسمبر.
ويتهم دوق ساسكس البالغ من العمر 38 عاما، هذه المرة شقيقه بطرحه أرضا خلال شجار العام 2019، بشأن ميغان التي تزوجها هاري قبل سنة على ذلك.

وفي مقتطفات جديدة نشرتها، السبت، جريدة «ديلي ميل» الشعبية، كشف هاري أنه لم يكن فعلا الإشبين في زواج شقيقه متحدثًا عن «كذبة فاضحة».

وفي الصحف البريطانية، تنقسم ردود الأفعال بين الذهول أمام الطابع الشخصي جدا لبعض ما ورد على لسان هاري في مذكراته من فقدانه عذريته واستهلاكه المخدرات، وبين الغضب حيال ما يُعتبر هجوما وجاهيا على العائلة الملكية.

«تأثير» على صحة إليزابيث الثانية
وأثار كلام هاري عن أنه قتل 25 مقاتلا من حركة طالبان خلال خدمته في صفوف الجيش البريطاني بأفغانستان، انتقادات واسعة. وندد ضباط كبار في الجيش البريطاني بشدة هذه التصريحات. وقال الكولونيل تيم كولينز لجريدة «ذي تايمز»، إن الأمير هاري «خان أمانة» الجيش و«خان عائلته كذلك».

وأثار كلام هاري أيضا تعليقا من حركة طالبان التي اتهمه مسؤول كبير فيها بارتكاب «جرائم حرب».

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ولزم قصر باكينغهام حتى الآن الصمت المطبق، إلا أن ردودا بدأت تظهر في وسائل الإعلام عن مصادر مقربة من القصر، خصوصا ناحية نفي ما قيل عن أن زوجة الملك كاميلا سربت إلى الصحافة تفاصيل عن لقاء مع الأمير وليام.

وفي مذكراته، أوضح هاري أنه عارض مع شقيقه وليام زواج والده من كاميلا، خشية من أن تكون «شريرة» حيالهما.

ونقلت «ذي تلغراف» عن مصادر مقربة من الملكة الراحلة إليزابيث الثانية أن احتمال نشر معلومات خاصة حول العائلة الملكية في كتاب هاري «كان له أثر على صحة الملكة في سنتها الأخيرة».

ويبدو أن هاري كان ينوي خلال الصيف إلغاء صدور مذكراته بعد زيارة إلى المملكة المتحدة لحضور الاحتفالات باليوبيل السبعين لجدته، على ما ذكرت «ذي تايمز» نقلا عن مصادر مقربة من دار النشر «بينغوين راندوم هاوس» التي أنفقت الملايين لنشر هذه المذكرات المرتقبة جدا.

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