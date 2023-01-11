  • Alwasat News
Atwasat

وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 10:58 صباحا
وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم
الفنان عزالدين محمد كريم توفي عن عمر يناهز 69 عاما (فيسبوك)
alwasat radio

توفي الفنان الليبي عزالدين محمد كريم عن عمر يناهز 69 عاما، وفق ما أعلن ابنه سيف عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

عزالدين محمد كريم هو الأخ الأصغر للفنان الكبير محمود كريم، وقدمه للساحة الفنية الفنان عطية محمد في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، وحقق نجاحا مدويا مع أغنيته الأولى «بلدي» ولاقت نجاحا كبيرا، وتم اعتمادها في برامج مسابقات المهرجانات المدرسية آنذاك، حسب صفحة «أخبار الفنانيين والإعلاميين والصحفيين والأدباء» على «فيسبوك».

توالت نجاحات الفنان بعد ذلك، ومنها «رشوا الأرض زهر وحنة»، ولكن نشاطه الفني لم يستمر طويلا واعتزل الفن وهو في قمة نجاحه لأسباب لم يعلنها.

وعلى الرغم من أن مسيرته الفنية لم تستمر طويلا، فإنه خلف إرثا فنيا راقيا، ولا تزال أعماله تذاع عبر القنوات المحلية المسموعة والمرئية.

- وفاة الفنان الليبي عبدالرحمن قنيوة

وترك الفنان الراحل في المكتبة الغنائية الليبية أرشيفا من الأغاني الوطنية والعاطفية التي لا يزال الليبيون يتغنون بها وهي: «اليوم الناير نورنا» و«أمي وبوي» و«آه يا زمن» و«بلدي» و«جانا العيد وبه فرحنا» و«ريم البراري» و«سامح وانسى» و«شهر النور هل علينا» و«صبح بلادي كلمة حلوة» و«صبح عليهم يا صباح» و«قسما بكل حبة رمل» و«قمر الليل» و«لابسة الحولي والحلة» و«لما تقسى ع الحبايب» و«مرسول الحب رجعلي» و«منك عجب منك» و«يا طير الحمام يا مسافر» وغيرها من الأغاني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اللافي لـ«بوابة الوسط»: بدأنا التجهيز للمؤتمر العلمي الدولي للرياضة وعلومها

اللافي لـ«بوابة الوسط»: بدأنا التجهيز للمؤتمر العلمي الدولي للرياضة وعلومها
استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم

وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم
الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار

الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار
القبض على مجرم فر من نافذة محكمة ألمانية

القبض على مجرم فر من نافذة محكمة ألمانية
«العفو الدولية» تندد بأمر إسرائيلي يحظر رفع الأعلام الفلسطينية

«العفو الدولية» تندد بأمر إسرائيلي يحظر رفع الأعلام الفلسطينية
165 مليار دولار كلفة الكوارث المناخية بأميركا في 2022

165 مليار دولار كلفة الكوارث المناخية بأميركا في 2022
الاحتفال بمرور 27 عاما على انطلاق بث إذاعة سرت

الاحتفال بمرور 27 عاما على انطلاق بث إذاعة سرت
قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل

قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل
غرق بلدات في كاليفورنيا الأميركية بسبب العواصف (شاهد)

غرق بلدات في كاليفورنيا الأميركية بسبب العواصف (شاهد)
مركز أبحاث أميركي يتوقع فشل الغزو الصيني لتايوان في حال تدخل واشنطن

مركز أبحاث أميركي يتوقع فشل الغزو الصيني لتايوان في حال تدخل واشنطن
«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%

«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%
الأهلي بنغازي يعسكر في مصر تحت القيادة التدريبية الجديدة للدريدي (صور)

الأهلي بنغازي يعسكر في مصر تحت القيادة التدريبية الجديدة للدريدي (صور)
كندا تشتري 88 مقاتلة أميركية «إف-35» في أهم صفقة منذ 30 عاما

كندا تشتري 88 مقاتلة أميركية «إف-35» في أهم صفقة منذ 30 عاما
رزق لـ«بوابة الوسط»: ملفات متعددة في اجتماع اتحاد الملاكمة

رزق لـ«بوابة الوسط»: ملفات متعددة في اجتماع اتحاد الملاكمة
«مشروب البصل» يكشف الخلل في النظام الصحي الأميركي

«مشروب البصل» يكشف الخلل في النظام الصحي الأميركي
سبها تحتفي «بكل الألوان» في النسخة الثانية من مهرجانها الثقافي

سبها تحتفي «بكل الألوان» في النسخة الثانية من مهرجانها الثقافي
مهمة فضاء بريطانية تاريخية تبوء بالفشل

مهمة فضاء بريطانية تاريخية تبوء بالفشل
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
الليبي خالد الدرسي يعلن إطلاق مشروعات فنية من القاهرة (صور)
الليبي خالد الدرسي يعلن إطلاق مشروعات فنية من القاهرة (صور)
سبها تحتفي «بكل الألوان» في النسخة الثانية من مهرجانها الثقافي
سبها تحتفي «بكل الألوان» في النسخة الثانية من مهرجانها الثقافي
وفاة المصور الفرنسي أدولفو كامينسكي عن 97 عاما
وفاة المصور الفرنسي أدولفو كامينسكي عن 97 عاما
تأجيل النطق بالحكم في قضية هارفي واينستين إلى 23 فبراير
تأجيل النطق بالحكم في قضية هارفي واينستين إلى 23 فبراير
المغني البلجيكي ستروماييه يتصدر قائمة ترشيحات «فيكتوار» الفرنسية
المغني البلجيكي ستروماييه يتصدر قائمة ترشيحات «فيكتوار» الفرنسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات
إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات...
مصر تودع «عميد المترجمين».. وفاة محمد عناني عن 84 عاما
مصر تودع «عميد المترجمين».. وفاة محمد عناني عن 84 عاما...
بعد 45 عاما.. إسدال الستار على نشر «الساقي» للثقافة العربية بلندن
بعد 45 عاما.. إسدال الستار على نشر «الساقي» للثقافة العربية ......
مصطفى يونس يوقع كتابه الجديد «المنفى الذهبي» بمكتبة الفرجاني
مصطفى يونس يوقع كتابه الجديد «المنفى الذهبي» بمكتبة الفرجاني...
وفاة باربرا والترز.. أول امرأة تقدم نشرة أخبار مسائية في الولايات المتحدة
وفاة باربرا والترز.. أول امرأة تقدم نشرة أخبار مسائية في ......
المزيد
ستيفن سبيلبرغ ينال أبرز جوائز «غولدن غلوب»
ستيفن سبيلبرغ ينال أبرز جوائز «غولدن غلوب»...
وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم
وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم...
محاكمة مغني الراب يانغ ثاغ بتهم إجرامية
محاكمة مغني الراب يانغ ثاغ بتهم إجرامية...
المغني البلجيكي ستروماييه يتصدر قائمة ترشيحات «فيكتوار» الفرنسية
المغني البلجيكي ستروماييه يتصدر قائمة ترشيحات «فيكتوار» ......
تأجيل النطق بالحكم في قضية هارفي واينستين إلى 23 فبراير
تأجيل النطق بالحكم في قضية هارفي واينستين إلى 23 فبراير...
المزيد