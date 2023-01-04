كريم محسن يتخطى حاجز المليون مشاهدة بـ«وده برده ينفع»

القاهرة - بوابة الوسط

تخطى المطرب المصري كريم محسن حاجز الخمسة ملايين مشاهدة بأحدث أغانيه «وده برده ينفع» والتي طرحها منذ أيام على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

«وده برده ينفع» من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وميكس وماستر هاني محروس، وتعتبر تلك هي الأغنية الأولى التي يتعاون فيها كريم مع الملحن عزيز الشافعي كما يحضران معًا للعديد من المشاريع الغنائية خلال الفتره المقبلة، وفقا لبيان.

يعيش محسن خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني حيث يقوم بجلسات عمل فنية للانتهاء من العديد من المشاريع الغنائية التي من المقرر طرحها خلال العام الجديد.

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يشار إلى أن المطرب المصري كان قد طرح أخيرًا أغنية بعنوان «فلاتر» والتي حققت نسب مشاهدة واستماع مرتفعة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الموسيقية نظرًا لتفاعل الجمهور ومحبيه معها.