بدء تصوير «لف وارجع تاني» في دهشور

القاهرة - بوابة الوسط

انطلق، الثلاثاء، تصوير فيلم «لف وارجع تاني» داخل إحدى القرى في منطقة دهشور (غرب القاهرة).

الفيلم بطولة أحمد فتحي وآيتن عامر ومحمود حافظ وشيري عادل وصلاح عبدالله ومحمد رضوان وطارق الإبياري، بالإضافة إلى ضيفي الشرف سليمان عيد وإسماعيل فرغلي، من إنتاج شركة «رويال صن للإنتاج والتوزيع» لصاحبها سامر المحضر.

تدور أحداث الفيلم في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل إحدى حواري القاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية؛ حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها وقد انتقلت إلى مكان آخر واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

- بدء التحضير لانطلاق تصوير فيلم «لف وارجع تاني»

فيلم «لف وارجع تاني» تأليف ورشة «بره الصندوق» محمود حمدان، وإخراج شادي علي ومنتج فني محمد ناصف ومهندس ديكور كريم الشحات.