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الممثل جيريمي رينر في حالة حرجة بعد حادث على الثلج

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 يناير 2023, 11:15 صباحا
الممثل جيريمي رينر في حالة حرجة بعد حادث على الثلج
الممثل جيريمي رينر في نيويورك، 22 نوفمبر 2021 (أ ف ب)
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يعاني النجم السينمائي جيريمي رينر، المرشح لجوائز أوسكار والمعروف بأدواره في أفلام عدة من سلسلة مارفل، وضعا صحيا حرجا لكنه مستقر بعد تعرضه لحادث على الثلج، على ما أفاد ممثل عنه لوسائل إعلام أميركية، الأحد.

وقال ناطق باسم الممثل لموقعي «ذي هوليوود ريبورتر» و«ديدلاين» إن رينر تعرض لإصابة خطرة خلال جرفه الثلج بواسطة كاسحة ثلوج، وفق «فرانس برس».

وأضاف «يمكننا أن نؤكد أن جيريمي في حالة حرجة لكنها مستقرة بسبب الإصابات التي لحقت به بعد تعرضه لحادث مرتبط بالطقس أثناء جرف الثلوج في وقت سابق»، الأحد.

هوك آي
وأشار الناطق إلى أن جيريمي رينر «محاط بعائلته وهو يتلقى رعاية ممتازة».

ورُشح رينر (51 عاما)، لجائزتي أوسكار عن دوريه في «The Hurt Locker» و«The Town».

وظهر أيضا بشخصية كلينت بارتون، المعروف أيضا كالبطل الخارق «هوك آي» في عدد من أفلام سلسلة مارفل.

ويمتلك رينر عقارا بالقرب من ماونت روز سكي تاهو، وهي منطقة قريبة من رينو بولاية نيفادا تعرضت لعواصف شتوية، وفق «ذي هوليوود ريبورتر».

وتطرق الممثل الأميركي أخيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الظروف الجوية القاسية في المنطقة المحيطة ببحيرة تاهو، المتاخمة لولايتي كاليفورنيا ونيفادا، وهي وجهة تزلج مشهورة عالميا.

في 13 ديسمبر، نشر رينر تغريدة تضمنت صورة لسيارة مدفونة بالثلج، مرفقا إياها بشرح جاء فيه «تساقط الثلوج في بحيرة تاهو ليس مزحة».

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