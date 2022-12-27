سنة قياسية لدارَي المزادات «كريستيز» و«سوذبيز»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت دار «كريستيز» للمزادات عن مبيعات قياسية بلغت 8,4 مليارات دولار في العام 2022، متفوقة على منافستها «سوذبيز» التي سجلت أيضا أفضل نتيجة لها على الإطلاق مع 8 مليارات دولار هذا العام.

وجمعت دار «كريستيز» 7,2 مليارات دولار في المزادات و1,2 مليار دولار أخرى في مبيعات خاصة، لتتجاوز عتبة الـ7,1 مليارات دولار التي حققتها في العام 2021 مع خروج عالم الفن من جائحة «كوفيد-19» التي أعاقت المزادات بدرجة كبيرة، وفق «فرانس برس».

وقال رئيس الدار غيوم سيروتي «في العام 2022، على الرغم من البيئة الكلية الصعبة، حققت كريستيز أعلى مبيعاتنا العالمية على الإطلاق»، في إشارة إلى التحديات الاقتصادية الناجمة عن التضخم والحرب في أوكرانيا.

رقم قياسي

وأشار إلى «مرونة أسواق الفن والرفاهية، والنجاح الملحوظ للعديد من المجموعات الفنية الكبرى، بما يشمل المزاد المحفور في الذاكرة على مجموعة بول آلن، والخبرة والعمل الجاد لفرقنا حول العالم».

وكان ألن، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت» بجانب بيل غيتس، والذي توفي العام 2018، قد وقّع سنة 2009 على «تعهد العطاء» الذي ينص على التبرع بمعظم ثروة الفرد للأعمال الخيرية.

وحصدت مجموعته الواسعة التي تمتد قطعها على 500 عام من تاريخ الفن، 1,6 مليار دولار. وبيعت خمسة أعمال في مقابل أكثر من 100 مليون دولار لكل منها، بما في ذلك لوحات لسيزان وفان غوخ وغوغان.

وفي مزاد نظمته دار «كريستيز» بصورة منفصلة في مايو، بيعت لوحة شهيرة للفنان أندي وارهول تُظهر النجمة مارلين مونرو وتحمل عنوان «Shot Sage Blue Marilyn»، بمبلغ 195 مليون دولار، مسجلا رقما قياسيا لقطعة فنية من القرن العشرين.

المشترون الآسيويون

وفي مزادات «كريستيز» هذا العام، استحوذ المشترون من أميركا الشمالية والجنوبية على نسبة أعلى من إجمالي المبيعات مقارنة بالعام 2021، مع 40 في المئة من المبيعات الإجمالية مقابل 35 في المئة، فيما تراجعت حصة المشترين الآسيويين.

مع ذلك، بحسب الملياردير الفرنسي فرنسوا بينو الذي تسيطر شركته القابضة Artemis على دار «كريستيز»، كان المشترون الآسيويون «حاسمين للغاية» في النجاح الشامل للمزاد على مجموعة آلن.

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وقالت دار المزادات إن النتائج القوية المسجلة هذا العام كانت مدفوعة بـ«جيل جديد من هواة الجمع»، إذ كان 35 بالمئة من إجمالي المشترين في العام 2022 من العملاء لأول مرة، و34 بالمئة منهم يُصنفون بأنهم من جيل الألفية.

قالت «كريستيز» إن آسيا لديها «القاعدة الأسرع نموا لهواة الجمع الجدد». وأشار سيروتي إلى أن النتائج لا تشمل مبيعات السيارات والعقارات.

وكانت «سوذبيز» قد أعلنت أخيرا عن توقعات مبيعات إجمالية لنهاية العام تبلغ 8 مليارات دولار، مقارنة بـ7,3 مليارات دولار في العام 2021. وتشمل هذه البيانات مبيعات الأعمال الفنية والقطع الفاخرة، ولكن أيضا المنازل وسيارات هواة التجميع.

كما أشارت دار المزادات المملوكة لقطب الاتصالات الفرنسي - الإسرائيلي باتريك دراهي، إلى أن قاعدة عملائها في آسيا «تتوسع بسرعة»، وأن هؤلاء الجامعين «ينفقون على الفرد في المتوسط أكثر من هواة الجمع من أماكن أخرى».