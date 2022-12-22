الأحد.. جمعية «نقاد السينما المصريين» تحتفل بالذكرى الـ50 لتأسيسها

القاهرة - بوابة الوسط

تنظم جمعية «نقاد السينما المصريين»، احتفالية خاصة بالذكرى الخمسين لتأسيسها، وذلك في السابعة من مساء الأحد، في سينما الهناجر، بدار الأوبرا المصرية.

تشهد الاحتفالية تكريم المخرج الكبير هاشم النحاس، الرئيس الشرفي للجمعية، وعدد من أعضاء الجمعية الأقدم في العضوية، وهم: الناقد الكبير أحمد عبدالعال، والناقد الكبير كمال رمزي، والناقدة الكبيرة ماجدة موريس، والمخرج الكبير يسري نصرالله، والسيناريست الكبير بشير الديك، والناقدة الكبيرة ماجدة واصف والمخرج الكبير مجدي أحمد علي، وفقا لبيان.

كما تشهد الاحتفالية تكريم عدد من المخرجين الذين فازوا أكثر من مرة بجائزة أفضل فيلم في الاستفتاء الذي تنظمه الجمعية سنويا منذ تأسيسها. وهم: المخرج الكبير علي بدرخان الحاصل على أول جائزة في تاريخ الجمعية، والمخرج داود عبدالسيد أكثر المخرجين فوزا بالجائزة 4 مرات، وكل من المخرج خيري بشارة، والمخرج محمد أمين اللذين فاز كل منهما بالجائزة مرتين.

تشهد الاحتفالية كذلك تكريم اسم الناقد الكبير الراحل محسن ويفي، رئيس الجمعية الأسبق، الذي كرّس حياته لخدمة الجمعية.

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وعلى هامش الاحتفالية يُجرى توزيع العدد الخاص من مجلة «الفيلم» الذي أصدرته احتفالا باليوبيل الذهبي للجمعية، وهي المجلة التي تصدر عن جمعية «النهضة العلمية والثقافية» (جزويت القاهرة)، وهي مجلة غير دورية تهتم بثقافة السينما وفن الصورة.