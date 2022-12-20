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استمرار فعاليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الثلاثاء 20 ديسمبر 2022, 10:24 مساء
استمرار فعاليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية
جانب من فاعليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية (تصوير - رمضان كرنفودة)
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تواصل فعاليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية، وذلك داخل أروقة «مكتبة اليونسكو» في المدينة، بحضور لفيف من الأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي.

وقال رئيس اللجنة المنظمة إبراهيم بشير في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن «نور سبها» انطلقت فى اليوم العالمي للغة العربية والذي يصادف 18 ديسمبر، وتستمر لمدة خمسة أيام، بهدف تدوير المعرفة والتشجيع على القراءة وخلق بيئة ثقافية ومعرفية وإدماج كافة شرائح المجتمع بالمعرفة.

وأشار بشير إلى أن الدورة هذا العام تتضمن معرضًا للكتب القديمة والتي تبرع بها البعض، وجرى تجميعها وتصنيفها وإعداد خاص لها، بالإضافة إلى معرض للصور والرسمات إلى جانب فعاليات صباحية وأمسيات ثقافية متنوعة، ومساحة مفتوحة للفن التشكيلي، وورش عمل حول الرسم والقصة.

وقالت الشاعرة والمهتمة بالشأن الثقافي عزيزة أبوخزام في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن «نور سبها» التي انطلقت أولى دوراتها العام الماضي بدعم من منظمة «فزان ليبيا»، أعطت مساحة للثقافة ولقاء سكان سبها التي تحمل في طياتها ثقافات متعددة إلى جانب لوحة فسيفساء عن التعايش السلمي.

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وأضاف الطالب في اللغة العربية الجاير موسى الجاير إن «نور سبها» وفرت فرصة من أجل صقل موهبته الشعرية من خلال مشاركته فى الفعاليات الشعرية، وكذلك التعرف على الشعراء وتبادل المعلومات من أساتذة أكبر من سنا وأكثر خبرة.

في حين قال يوسف اليمني من جناح صفحة «الحيشان» إن الصفحة عرضت صورًا قديمة من خلال جناح للصور، عن القادة السياسين لفزان والذين ساهموا فى العمل السياسي إبان مرحلة الاستعمار الفرنسي، وكذلك النخب الأوائل من ضباط الجيش والشرطة، وكذلك صور للمدارس القديمة والشخصيات الطبية والفنية والثقافية.

جانب من فاعليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية (تصوير - رمضان كرنفودة)
جانب من فاعليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية (تصوير - رمضان كرنفودة)
جانب من فاعليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية (تصوير - رمضان كرنفودة)
جانب من فاعليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية (تصوير - رمضان كرنفودة)
جانب من فاعليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية (تصوير - رمضان كرنفودة)
جانب من فاعليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية (تصوير - رمضان كرنفودة)
جانب من فاعليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية (تصوير - رمضان كرنفودة)
جانب من فاعليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية (تصوير - رمضان كرنفودة)
جانب من فاعليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية (تصوير - رمضان كرنفودة)
جانب من فاعليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية (تصوير - رمضان كرنفودة)
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