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«أرتجف بردا» جديد الشاعر الليبي خالد الدرسي بصوت أحمد الرباعي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 ديسمبر 2022, 06:05 مساء
«أرتجف بردا» جديد الشاعر الليبي خالد الدرسي بصوت أحمد الرباعي
الشاعر الليبي خالد الدرسي والمطرب التونسي أحمد الرباعي. (أرشيفية)
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انتهي الشاعر الليبي خالد على الدرسي والمطرب التونسي أحمد الرباعي من تسجيل أغنية «أرتجف بردا».

وبدأ الدرسي كتابة كلمات أغنية «أرتجف بردا» بألمانيا ثم استكملها حيث يقيم حالياً فى الولايات المتحدة الأميركية،  كما بدأ الفنان الراحل الصديق مخلوف تلحين كلمات الأغنية قبيل رحيله في العام 2021، وأكمل تلحينها الموسيقار التونسي أنيس الغربي وهى من توزيع خالد الكلبوسي.

ومن المنتظر تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب قريبًا ما بين تونس وفرنسا، ويستعد د. فاخر أحكيمة عميد أكاديمية الموسيقي بمدينة سوسة التونسية والمشرف العام على الأغنية مع باقي فريق عمل التصوير المكون من مخرج الفيديو كليب مع مدير التصوير  من معاينة أماكن التصوير لاختيار الأنسب منها لتعبر عن أجواء كتابة القصيدة والحالة التى تعبر عنها.

كلمات أغنية «أرتجف بردا»
وتقول كلمات الأغنية:
أرتجف بردًا.. أموت قلقًا
شلت كل حركاتي
في الأفق توقفت نظراتي
على الجليد الصلد نقشت أبياتي
نفخ بين أصابعي لتجري الدماء أنفاسي
تخرج مني كراية بيضاء
أرتجف بردًا.. أموت قلقًا
أحتاجك أحتاجك في اللحظة عدة مرات
ثلج هاطل.. وليل أخفى الطرقات 
احتاجك كهوية لشخصي تعرفني

ومن المقرر إذاعة أغنية «أرتجف بردا» عبر مختلف القنوات الفضائية الليبية والعربية فور الانتهاء من تصويرها.

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