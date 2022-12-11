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بالفيديو: دوللي شاهين تطرح أغنيتها الجديدة «الملكة»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 04:32 مساء
بالفيديو: دوللي شاهين تطرح أغنيتها الجديدة «الملكة»
دوللي شاهين من كواليس تصوير «الملكة» (خاص لـ بوابة الوسط)
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طرحت المطربة اللبنانية دوللي شاهين، السبت، فيديو كليب أغنيتها الجديدة بعنوان «الملكة QUEEN»، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب».

أغنية «الملكة» من كلمات دوللي شاهين، تأليف موسيقي وتوزيع وميكس ماستر أحمد عبدالعزيز، وألحان أحمد برازيلي، تصوير سامح فوزي، وإخراج مؤمن يوسف، وفقا لبيان.

«الملكة» من فكرة لدوللي شاهين وغنتها باللهجتين المصرية واللبنانية، وتعبر من خلالها عن قصة اجتماعية نسائية.

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يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية كان أغنية «ننه هو»، التي طرحتها عبر حسابها الخاص بموقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب».

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