«توبة» عمرو سعد الأكثر بحثا على «غوغل» خلال 2022

القاهرة - بوابة الوسط

احتل مسلسل «توبة» الذي عُرض حصريا على شاشة «MBC مصر»، خلال شهر رمضان الماضي، المركز الأول في المسلسلات الأكثر بحثا على «غوغل» خلال العام 2022.

وكان مسلسل «توبة قد لاقي نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري خلال عرضه شاشة MBC مصر»، وفقا لبيان.

وتدور أحداث «توبة» بمنطقة شعبية مصرية عتيقة في مدينة بورسعيد الساحلية الساحرة، حيث يعيش الهارب من ماضيه المجهول أحمد السيد عبدالتواب «توبة» وسط حارة منذ سبع سنوات بعد أن ترك الماضي بكل خطاياه وجرائمه، وهرب إلى أرض أخرى باحثا عن الأمان وعن بداية جديدة، ولكن هذا الماضي يعود ليطارد «توبة» لينغص عليه صفو حياته في أحداث مثيرة وشيقة تشهدها الدراما الاجتماعية.

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مسلسل «توبة» من إنتاج صادق الصباح، ومن بطولة عمرو سعد، وصبا مبارك، وماجد المصري، وأسماء أبواليزيد، ودياب، ومن إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب.